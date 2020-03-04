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الشرطة النسائية في الشمال تُنفذ 197 مهمة خلال فبراير

04 آذار / مارس 2020 01:23

الشرطة النسائية في الشمال تُنفذ 197 مهمة خلال فبراير
الشرطة النسائية في الشمال تُنفذ 197 مهمة خلال فبراير

غزة-الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة شمال قطاع غزة 197 مهمة خلال شهر فبراير الماضي من عام 2020م.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية أن طواقمها استقبلت 53 شكوى وإفادة، في حين نفّذت 25 مهام تفتيش وتقديم 6 محاضرات ودورات توعوية وتنفيذ 30 فعالية ونشاط متنوع.

وأشار إلى مشاركة الشرطة النسائية بالتحقيق في التحقيق بقضايا مختلفة بلغت 26 قضية، مبيناً أن الشرطة النسائية عملت على حل 11 قضية ودياً أو بتعهدات، والقيام ب 25 مهمة تسهيل مهمات متنوعة .

ولفت إلى إنجاز 3 مهمة لأوامر حبس ومذكرات قبض، في حين قامت 5 مهمة ترحيل وتأمين للموقوفات للزيارات والمحاكم، وتحويل 6 قضايا للنيابة إلى جانب القيام بتنفيذ 7 مهام احضار مشروحات.

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