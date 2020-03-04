ديوان الموظفين يعقد لقاءً للجان الوظائف العلمية

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للتعيينات التابعة لديوان الموظفين العام، اجتماعاً هاماً مع اللجان العلمية الخاصة بمجموعة من الوظائف التي يعتزم الديوان عقد اختباراتها الالكترونية في المرحلة المقبلة.

ورحبت فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات بالحضور، مؤكدة حرص ديوان الموظفين العام على تطبيق معايير النزاهة والشفافية في عمليات التوظيف المختلفة، من خلال الاستعانة بكافة المختصين من المؤسسات الحكومية والتعليمية والنقابات المتعددة، وإشراكهم في عملية وضع الاختبارات الالكترونية وإدارة المقابلات الشخصية.



وقدمت أبو شريعة، شرحاً كاملاً للحاضرين حول الآلية المتبعة في عقد الاختبارات الالكترونية، وعملية وضع الأسئلة، وسبل التعامل مع مختلف المتقدمين، وما يتبع ذلك من إجراءات تتضمن الاختبارات العملية والمقابلات الشخصية، في طريق الحصول على المرشح الأفضل للفوز بالوظيفة العامة.



وفي الختام، شكل الحاضرون مجموعات بدأت في رسم وتحديد محاور الاختبارات الالكترونية الخاصة بمجموعة من الوظائف الحكومية، أبرزها تلك التي تتعلق بالوظائف الاعلامية، والتي يعتزم ديوان الموظفين عقد اختباراتها /الخميس/ الموافق الثاني عشر من مارس الجاري.



جدير بالذكر أن ديوان الموظفين العام أعلن خلال وقت سابق عبر موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة، عبر مختلف التخصصات للعام 2020، مع فتح باب التقدم إليها للراغبين من مختلف الخريجين.