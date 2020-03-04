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داخلية خان يونس تُنجز أكثر من 8 آلاف معاملة خلال فبراير

04 آذار / مارس 2020 01:28

داخلية خان يونس تُنجز أكثر من 8 آلاف معاملة خلال فبراير
داخلية خان يونس تُنجز أكثر من 8 آلاف معاملة خلال فبراير

خان يونس- الرأي

أنجزت مديرية خانيونس "الشق المدني" 8 آلاف و25 معاملة للمواطنين عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في المحافظة، خلال شهر فبراير الماضي.

وسلّمت دائرة الأحوال المدنية خلال شهر يناير الماضي، سكان المحافظة 5 آلاف و314 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 752 مولود جديد، و140 حالة وفاة.

وبلغ عدد المعاملات المتعلقة الشؤون العامة والجمعيات 410 معاملة، والشؤون القانونية 1550 معاملة، بينما أنجزت 289 معاملة جوازات و42 معاملة إقامات وشؤون أجانب والشؤون الإدارية والمالية 420.

وشملت معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات.

كما تضمنت معاملات خاصة بالجوازات شملت تمديد وإضافة أبناء، ومعاملات خاصة بالشؤون العامة والجمعيات الأهلية، شملت تسجيل جمعيات وتراخيص كتبة عرائض وشهادات حُسن سيرة وسلوك، ومعاملات قانونية، ومعاملات أخرى خاصة بالإقامات.

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