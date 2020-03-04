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"الكيالي" يتفقد لجان مقابلات مجموعة من الوظائف الحكومية

04 آذار / مارس 2020 01:30

"الكيالي" يتفقد لجان مقابلات مجموعة من الوظائف الحكومية

غزة- الرأي

تفقد يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام،  اليوم الأربعاء، سير العمل في لجان المقابلات الخاصة لعدد من الوظائف الحكومية، التي يعقدها الديوان في مقره العام بمدينة غزة إلى جانب مقر وزارة الصحة الفلسطينية، بمشاركة العشرات من المتقدمين والمتقدمات، تخطوا خلال وقت سابق حاجز الاختبارات الالكترونية بنجاح.
ويعقد ديوان الموظفين العام المقابلات الخاصة لوظائف طبيب بشري عام (211)، قابلة جامعية (268)، حكيم جامعي (403)، مساعد محاسب (200)، إداري صحي (132)، معلم مهني (59)، مدرب مهني نجارة (36).
وقام الكيالي بمتابعة لجان المقابلات، بصحبة د. رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام، و أ. فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات، وأ. زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام، متمنياً التوفيق لكافة المتقدمين في طريق الحصول على الوظيفة الحكومية.
جدير بالذكر أن ديوان الموظفين العام أعلن خلال وقت سابق عبر موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة، عبر مختلف التخصصات للعام 2020، مع فتح باب التقدم إليها للراغبين من مختلف الخريجين.

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