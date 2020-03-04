شرطة أمن الجامعات بخان يونس تنفذ "354" مهمة خلال فبراير المنصرم

خان يونس- الرأي

نفذت شرطة أمن الجامعات بمحافظة خان يونس "354" مهمة خلال شهر فبراير المنصرم، تنوعت بين حل إشكاليات ، وإعادة مفقودات ، والتعامل مع تجاوزات السائقين ، والمشاركة في أنشطة وفعاليات متنوعة .

وأوضح المقدم موسى شهوان مدير شرطة أمن الجامعات بخان يونس إلى تعاملهم مع "27" إشكالية وشجار ، "20" تجاوز ومخالفات من السائقين، و"2" حوادث متفرقة ، بالإضافة إلى تحويل "11" قضية للجهات الأمنية المختصة، وتنفيذ "167" جولة داخل الجامعات ومحيطها .

وذكر إلى أن شرطة أمن الجامعات بخان يونس قامت بتأمين "74" نشاطًا وفعالية داخل المؤسسة التعليمية ، في حين تم إعادة "10" من المقتنيات المفقودة لأصحابها بعد العثور عليها، وكذلك كتابة "24" تعهدًا على المخالفين، فيما تم تنفيذ "17" زيارة اجتماعية.