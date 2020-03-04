ديوان الموظفين يعقد المقابلات الشخصية لمجموعة من الوظائف الحكومية

غزة- الرأي

عقد ديوان الموظفين العام، اليوم الأربعاء، لجان المقابلات الشخصية لمجموعة من الوظائف الحكومية، وفقاً للاعلانات الخارجية الصادرة في العام 2020.



وبدأ ديوان الموظفين العام، العمل في لجان طبيب بشري عام (211)، قابلة جامعية (268)، حكيم جامعي (403)، إداري صحي (132)، والتي تقام في مقر وزارة الصحة الفلسطينية، إلى جانب لجان مساعد محاسب (200)، معلم مهني (59)، مدرب مهني نجارة (36)، والمقامة في مقر الديوان وسط مدينة غزة.



وسبق لديوان الموظفين العام نشر أسماء المرشحين لخوض المقابلات الشخصية عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، وهم المتقدمون الذين سبق لهم اجتياز مرحلة الاختبارات الالكترونية بنجاح.



يذكر أن ديوان الموظفين العام أعلن خلال وقت سابق عبر موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة، عبر مختلف التخصصات للعام 2020، مع فتح باب التقدم إليها للراغبين من مختلف الخريجين.