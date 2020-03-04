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مدرستي المقادمة و النور و الأمل للمكفوفين يعقدان مسابقة منهجية لطلاب المدرستين

04 آذار / مارس 2020 01:36

مدرستي المقادمة و النور و الأمل للمكفوفين يعقدان مسابقة منهجية لطلاب المدرستين
مدرستي المقادمة و النور و الأمل للمكفوفين يعقدان مسابقة منهجية لطلاب المدرستين

غزة- الرأي

 نفذت مدرسة الشهيد إبراهيم المقادمة الثانوية بنين و مع مدرسة النور والأمل للمكفوفين، مسابقة منهجية بين طلاب وطالبات الصف السابع الأساسي، يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك وتوثيق العلاقات بين المكتبات المدرسية ودعم وإثراء المنهاج بطريقة عملية.

وحضر المسابقة رئيس قسمِ التقنياتِ أحمد أبو سويرح ومشرفةِ المكتباتِ آمال شاهين، و بمشاركة مديري المدرستين إسماعيل أبو سلطان و سهير مرتجى.


أحمد أبو سويرح قال: أن هذه المسابقة المنهجية الأولى من نوعها و التي تعقد بين المدرستين، وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب و الطالبات على المنافسة الشريفة و دمج الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مع طلاب المدارس الأخرى.


مديرو المدارس المشاركة ثمنوا هذه الخطوة التشاركية و التي تعزز العلاقة الكبيرة بين المدرستين ، موضحين أن هذه الشراكة ستستمر بين مدارسهم في كافة المجالات و كافة المباحث.


 وانتهت المسابقة بفوز طالبات مدرسة النور والأمل للمكفوفين على فريق مدرسة الشهيد المقادمة.
 

مدرستي المقادمة و النور و الأمل للمكفوفين يعقدان مسابقة منهجية لطلاب المدرستين 1 (23)
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