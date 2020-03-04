الجوازات تُصدر أكثر من ألفي وثيقة خلال فبراير

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية والأمن الوطني -الشق المدني- ألفين و827 وثيقة رسمية، وذلك عبر مكاتبها المنتشرة بمديريات محافظات قطاع غزة الخمس "غزة – الشمال – الوسطى – خانيونس – رفح" خلال شهر فبراير المنصرم.

وأوضح التقرير أن دائرة الاستيعاب والتوزيع بالمبنى المركزي بمنطقة اليرموك أنجزت 234 وثيقة إضافة أبناء من اجمالي المعاملات التي سلمت للمواطنين في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الدائرة أنجزت خلال فروعها المنتشرة في المحافظات 452 معاملة تمديد جواز لأول مرة، بالإضافة إلى 100 معاملة تمديد لثاني مرة.

كما أصدرت دائرة الاستيعاب 90 معاملة صُنفت بمعاملات أُخرى، بالإضافة إلى توثيق 3معاملة (لمن يهمه الأمر) و15 معاملة (صورة طبق الأصل).

في حين أجرت عمليات تغذية بيانات لنحو ألف و933معاملة، حيث تعتبر عملية تغذية البيانات من أهم الاجراءات لمنع حدوث أي عرقلة لحركة المسافرين على المعبر (تأخير أو منع من السفر)