بلدية خان يونس تطلق حملة الرصيف حقي لفتح الأرصفة أمام المشاة

خان يونس- الرأي

أطلقت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة "حملة الرصيف حقي" والتي تستهدف إزالة كافة مظاهر التعدي على الأرصفة من قبل أصحاب المحال التجارية والبسطات من أجل توفير أرصفة أمنة للمواطنين للسير عليها.

وبين بيان مقتضب صدر عن البلدية اليوم أن تنفيذ الحملة جاء استجابةً للمبادرة المجتمعية التي أطلقها مفتي المحافظة الشيخ إحسان عاشور ويشارك فيها كافة مكونات النسيج المجتمعي من مؤسسات مجتمعية وتعليمية وخدماتية وعائلية وأجهزة شرطية، حيث ساندتها بلدية خان يونس من أجل إنهاء مظاهر إشغال الأرصفة والشوارع من قبل أصحاب المحال التجارية والبسطات العشوائية الثابتة والمتحركة.

وأشار البيان إلى أهمية مواجهة التحديات التي تعيق جهود البلدية ومنها تنظيم مركز المدينة الذي تشبعت شوارعه بالبسطات العشوائية التي أرهقت كاهل المواطنين والبلدية، وأعاقت جهود التنظيم بالمكان، مبيناً أن الحملات السابقة التي تم تنفيذها في عدد من المناطق ولاقت قبولاً مجتمعياً واسعاً وتعاوناً من كافة شرائح المجتمع.

وتهدف الحملة في مرحلتها الأولى إلى تحرير الأرصفة في عدد من شوارع المدينة تشمل جلال والسيقلي واليرموك وشارع شبير والدنانير وأهل السنة، فيما ستتركز المرحلة الثانية في شارع جمال عبد الناصر من كراج رفح وحتى بنك فلسطين، وشارع أحمد ياسين "البحر سابقا" من التقاؤه مع شارع جمال عبد الناصر وحتى عمارة جاسر.