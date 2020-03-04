وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة رفيدة الأسلمية بالوسطى تفتتح معرضها الفني والعلمي وكالة الرأي الفلسطينية "التدريب" بالداخلية تعقد ورشة عمل حول "المعايير الدولية ذات الصلة بعمليات إنفاذ القانون" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تطلق حملة الرصيف حقي لفتح الأرصفة أمام المشاة وكالة الرأي الفلسطينية الجوازات تُصدر أكثر من ألفي وثيقة خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية صيانة شوارع خان يونس بـ 300 مربع بلاط انترلوك وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي والتدريب تفتتحان دورة تنمية بشرية للشرطة بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية مدرستي المقادمة و النور و الأمل للمكفوفين يعقدان مسابقة منهجية لطلاب المدرستين وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يعقد المقابلات الشخصية لمجموعة من الوظائف الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية شرطة أمن الجامعات بخان يونس تنفذ "354" مهمة خلال فبراير المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية "الكيالي" يتفقد لجان مقابلات مجموعة من الوظائف الحكومية
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية خان يونس تطلق حملة الرصيف حقي لفتح الأرصفة أمام المشاة

04 آذار / مارس 2020 01:43

بلدية خان يونس تطلق حملة الرصيف حقي لفتح الأرصفة أمام المشاة
بلدية خان يونس تطلق حملة الرصيف حقي لفتح الأرصفة أمام المشاة

خان يونس- الرأي

أطلقت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة "حملة الرصيف حقي" والتي تستهدف إزالة كافة مظاهر التعدي على الأرصفة من قبل أصحاب المحال التجارية والبسطات من أجل توفير أرصفة أمنة للمواطنين للسير عليها.
وبين بيان مقتضب صدر عن البلدية اليوم أن تنفيذ الحملة جاء استجابةً للمبادرة المجتمعية التي أطلقها مفتي المحافظة الشيخ إحسان عاشور ويشارك فيها كافة مكونات النسيج المجتمعي من مؤسسات مجتمعية وتعليمية وخدماتية وعائلية وأجهزة شرطية، حيث ساندتها بلدية خان يونس من أجل إنهاء مظاهر إشغال الأرصفة والشوارع من قبل أصحاب المحال التجارية والبسطات العشوائية الثابتة والمتحركة.
وأشار البيان إلى أهمية مواجهة التحديات التي تعيق جهود البلدية ومنها تنظيم مركز المدينة الذي تشبعت شوارعه بالبسطات العشوائية التي أرهقت كاهل المواطنين والبلدية، وأعاقت جهود التنظيم بالمكان، مبيناً أن الحملات السابقة التي تم تنفيذها في عدد من المناطق ولاقت قبولاً مجتمعياً واسعاً وتعاوناً من كافة شرائح المجتمع.
وتهدف الحملة في مرحلتها الأولى إلى تحرير الأرصفة في عدد من شوارع المدينة تشمل جلال والسيقلي واليرموك وشارع شبير والدنانير وأهل السنة، فيما ستتركز المرحلة الثانية في شارع جمال عبد الناصر من كراج رفح وحتى بنك فلسطين، وشارع أحمد ياسين "البحر سابقا" من التقاؤه مع شارع جمال عبد الناصر وحتى عمارة جاسر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الأقصى تعقد ورشة عمل بعنوان " 21 يوم لتغيير سلوك المجتمع نحو رياضة المرأة"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟