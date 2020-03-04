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"التدريب" بالداخلية تعقد ورشة عمل حول "المعايير الدولية ذات الصلة بعمليات إنفاذ القانون"

04 آذار / مارس 2020 01:45

"التدريب" تعقد ورشة عمل حول "المعايير الدولية ذات الصلة بعمليات إنفاذ القانون"

غزة- الرأي

عقدت وحدة التنسيق الخارجي بالمديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل بعنوان "المعايير الدولية ذات الصلة بعمليات إنفاذ القانون"، لضباط شرطة محافظة الشمال.

وأكد العقيد اسلام شهوان مدير معهد التنمية البشرية بمديرية التدريب، أن ورشة العمل تأتي في إطار التواصل العملي الدائم مع مؤسسات الدولية، وذلك لتطوير الكادر الشرطي والأمني في الوزارة.

وأوضح أن الورشة حضرها ثلاثون ضابطًا من مختلف مراكز شرطة محافظة شمال غزة في أقسام التحقيق ومكافحة المخدرات والمباحث والدوريات، بالإضافة للشرطة النسائية.

وأشار العقيد شهوان إلى أن مديرية التدريب تحمل على عاتقها مهام تدريب منتسبي وزارة الداخلية وتطوير أداءهم وفق أعلى معايير التدريب الأمني المتخصص.

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