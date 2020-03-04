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وتكرم طالباتها المتفوقات

مدرسة رفيدة الأسلمية بالوسطى تفتتح معرضها الفني والعلمي

04 آذار / مارس 2020 02:00

مدرسة رفيدة الأسلمية بالوسطى تفتتح معرضها الفني والعلمي
مدرسة رفيدة الأسلمية بالوسطى تفتتح معرضها الفني والعلمي

غزة- الرأي

نظمت مدرسة رفيدة الأسلمية الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، احتفالاً لتكريم طالباتها المتفوقات خلال الفصل الدراسي الأول بعنوان "بالهامات تسقط الصفقات"، وذلك تقديراً لجهودهن وتميزهن خلال الفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير التربية والتعليم السابق علي أبو حسب الله ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ونائب رئيس مجلس أولياء الأمور المركزي عاطف وادي وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين ومديرة المدرسة سامية مقبل وأسرة المدرسة والمجتمع المحلي.

 وقال مدير التربية والتعليم  إن مدرسة رفيدة من النماذج المتميزة التي تعمل كفريق واحد بما يخدم مصلحة الطالبات وأشاد بجهود مديرة المدرسة والهيئة التدريسية وكل مجتمع مدرسة رفيدة الذي يدعم ويساند المدرسة لتحقيق أهدافها، وهنأ الحاج الطالبات المتفوقات وذويهن على ما وصلن إليه من تميز وتفوق.

ووجه الحاج التحية والتقدير لمديرة المدرسة والمعلمات على ما بذلوه من جهد في رفعة مدرستهن والارتقاء بالطالبات حتى وصلن إلى هذا المركز الرفيع، وتمنى لهن مزيد من النجاح والتقدم.

 سامية مقبل مديرة المدرسة قالت ان هذا الاحتفال يأتي لتكريم طالبات رفيدة المتفوقات والمتميزات خلال الفصل الدراسي الأول، وهنأتهن على ما بذلوه من جد واجتهاد للوصول لهذا التميز والمركز المرموق، وأضافت أن الفرصة لازالت متاحة أمام باقي الطالبات للسير على طريق التفوق والنجاح.

 وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الطالبات المتفوقات، وتم افتتاح المعرض العلمي والفني وزيارة مكتبة المدرسة للاطلاع على مبادرات المدرسة، وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والتراثية من طالبات المدرسة.

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