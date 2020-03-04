مستشفى النساء والتوليد تنظم محاضرة علمية للوقاية من فيروس "كورونا"

غزة- الرأي

نظمت مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء الطبي، محاضرة علمية حول الاجرائات المتبعة في المستشفات للوقاية من فيروس "كورونا "كوفيد19".



واستعرضت الدكتور رغدة ابو لبن مسؤولة ملف البورد بالمستشفى آخر مستجدات الفيروس حول العالم سيما الدول المجاورة لقطاع غزة من خلال رصد الأرقام والاحصائيات التي تشير الى انتشار المرض في العالم.

جاء ذلك ضمن سلسلة المحاضرة العلمية والتوعية التي تنظمها المستشفى.وقدمت تعريفًا بفيروس كورونا وخطورته على صحة وسلامة الحوامل وبداية ظهوره وانتشاره ومدة حضانته. بحضور مدير المستشفى هاني مهدي ورؤساء الاقسام ولفيف من الطبيبات والاطباء والكوادر الطبية المساندة.

وأشار د. هاني مهدي إلى أهمية الوقوف على مستجدات موضع الساعة "فيروس كرونا" لخصوصية الحوامل وسهولة تعرضهم للأمراض الفيروسية نتيجة نقص المناعة لديها أثناء فترة الحمل.

وأشارت أ.سهام المقيد الى أهمية الوقاية باتباع إجراءات السلامة في تعامل الكوادر الطبية مع المترددين على المستشفى من الحوامل والنساء المرضى والمرافقين من خلال الاجراءات الوقائة المتبعة داخل المؤسسات الصحية للوقاية من الفيروس.