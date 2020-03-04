مستشفى الهلال الإماراتي تفتتح اقسامها بعد إعادة الترميم

غزة- الرأي

افتتحت مستشفى الهلال الإماراتي، عدداً من أقسامها الداخلية بعد إعادة الترميم والبناء.

وذلك بحضور كلا من د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات و د.أشرف عابدين مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة رفح، ووفد من الادارة العامة للهندسة والصيانة ممثلة ب م.بسام الحمادين وم. راني أبو سمرة وايضا تجمع عائلات رفح ومخاتيرها ولجنة حي تل السلطان وتجمع مبادرون وبحضور مجلس ادارة مستشفى الهلال الإماراتي وموظفي المستشفى.

جاء ذلك، بعد احتفال أقيم في المستشفى والتي تخللها فقرة عرض مرئي للمستشفى من انتاج قسم تكنولوجيا المعلومات وفقرة شعرية عن الأم ,والتي ألقتها ح. فاطمة شلوف, ووصلة فنية بصوت الفنان حازم ديب.



وفي كلمه له ثمن د.عبد السلام صباح المجهودات والإنجازات المستمرة للمستشفى مقدما شكره لكافة العاملين فيها ، مؤكداً على أن وزارة الصحة تقوم بدعم متواصل للمؤسسات الصحية للارتقاء بالخدمة الصحية وتقديم أفضل خدمة صحية ممكنة لكافة المواطنين في مدينة رفح رغم المعيقات والحصار ونقص الأدوية والمعدات .



بدوره أعرب د.أشرف عابدين خلال كلمته في الحفل عن شكره الجزيل لطواقم المستشفى على مجهوداتهم الرائعة في خدمة المرضى قائلا "أننا كأبناء رفح نفتخر ونعتز بأن يكون في رفح مستشفى كمستشفى الهلال الإماراتي وحصل على هذه الجوائز والألقاب ودوره المميز خلال الحرب الأخيرة في علاج الجرحى وتقديم كل ما يملك لخدمة أبناء محافظة رفح".

وخلال كلمة د.وليد ماضي مدير المستشفى قدم شكره الجزيل لوزارة الصحة على دعمهم المتواصل في تحسين الخدمة الصحية في المستشفى، معربا عن امتنانه لكل من حضر وشارك في افتتاح اقسام المستشفى بعد الترميم.

وأوضح أن المستشفى خطت خطوات كبيرة نحو الامام من الاعتراف به كمستشفى تعليمي ومركز للتدريب للبورد العربي وأيضاً منحت المركز الاول في تقديم خدمات النساء والولادة وكذلك ترشيح وزارة الصحة لجائزة الامانة العامة لمجلس الوزراء وهذا كله بجهد المخلصين ودعم وزارة الصحة.

وقدم شكره الجزيل للمتبرع الذي قام بترميم الاقسام وايضا لرئيس بلدية رفح على منح المستشفى قطعة ارض لبناء مصلى وللإدارة العامة للهندسة والصيانة وم.بسام الحمادين وم.راني أبو سمرة على متابعتهم المتواصلة ، وأ. سامي أبو هويشل المدير المالي والإداري في المستشفى على جهوده المتميزة.