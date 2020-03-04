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آلية السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس

04 آذار / مارس 2020 04:09

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الخميس 5 مارس، سيكون المتبقي من الحافلة الرابعة وحتى الحافلة الثامنة من كشف (7-2020(.

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الخميس، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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