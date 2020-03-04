الاحتلال يستولي على 25 دونماً في الخليل لصالح الاستيطان

فلسطين المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، وادي قشاش شمال بيت أمر في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وقامت بتطويق 25 دونماً من الأراضي التابعة لعائلة أبو عياش في البلدة.

وقال الناشط في المقاومة الشعبية يوسف أبو ماريا، إن الاحتلال اقتحم المنطقة للمرة الثانية منذ شهرين، في محاولة للاستيلاء على الأراضي دون تسليم أصحابها أي إخطار مسبق.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة المخرور في بيت جالا غرب بيت لحم، وسلمت المواطن رمزي قيسية إخطارا بتجريف أرضه ومصادرة كل ما يتواجد فيها.

وكان الاحتلال هدم منزلا ومطعما للمواطن قيسية، بحجة عدم الترخيص.