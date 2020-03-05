كيف تحمى نفسك من الزهايمر قبل ما تكبر فى السن



النسيان المتكرر والتوهان من الأمور التى يتعرض لها الكثيرون، قد يكون ذلك نتيجة التعرض لضغط مستمر والتفكير بشكل دائم وقد يكون نتيجة عوامل وراثية قد تعرضك للزهايمر على المدى البعيد، وهو من الاضطرابات التي تعرضك للنسيان الدائما وعدم تذكر الأشياء مع تغيير في الأنماطوالسلوكيات ، لذلك يقدم موقع mayoclinicنصائح للوقاية من مرض الزهايمر وهى:

نصائح للوقاية من مرض الزهايمر

في الغالب التغيرات الغذائية والعادات اليومية تساعد في الحد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ومنها :

1:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا فهى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى والوقاية من الخرف والزهايمر.

2:تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية ومنها الخضروات والفواكه.

3: تجنب تناول الأطعمة الدسمة والتي تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والدهون واستبدالها بالأطعمة الصحية.

4:اذا كنت مريض سكر أو ضغط ينصح بالاهتمام بتناول الأدوية في مواعيدها المضبوطة مع قياس نسبة السكر والضغط باستمرار وذلك للوقاية من الغيبوبة والجلطات التي تسببها مرضى السكر والضغط .



5: ينصح بتجنب التدخين والاقلاع عنه فهو من أبرز العادات السيئة التي تؤثر على صحة الجسم والجهاز العصبى والرئتين وتسبب الامراض السرطانية وتزيد من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.

6: الاهتمام بالأنشطة اليومية مثل القراءة والفنون والألعاب والموسيقى.

أكلات تساعد على تنشيط الذاكرة ومنها:

1: الاكثار من تناول المكسرات، فهىتحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجهاز العصبى وتساعد على تنشيط الذاكرة.

2:السبانخ، تحتوى على كمية كبيرة من العناصر والفيتامينات التي تحد من خطر الإصابة بالزهايمر والخرف.

3:الشيكولاتة الداكنة، تعزز تدفق الدم في المخ وتعمل على الوقاية من الزهايمر والخرف.

4:الافوكادو يحتوى على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة وبعض الفيتامينات الأخرى الهامة لصحة الجهاز العصبى.

5:سمك السلمون، من أفضل أنواع الأسماك الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجهاز العصبى والجسم عموما.