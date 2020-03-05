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القولون تعبان.. تعرف على أبرز النصائح لتطهيره

05 آذار / مارس 2020 09:13

القولون تعبان.. تعرف على أبرز النصائح لتطهيره
القولون تعبان.. تعرف على أبرز النصائح لتطهيره

هناك العديد من النصائح الطبية التي يمكن القيام بها يوميا، للحد من التعرض لمشاكل في القولون، الذي يعرضك لعدم القدرة علي ممارسة حياتك بشكل طبيعي، فالقولون هو نهاية الأمعاء الغليظة، ويعمل على سحب الماء الزائد من  الطعام  وتجهيز الجسم  لحركة الأمعاء وهضم الطعام،  ويعد التطهير  للقولون من الأمور المهمة لك ولصحتك، فيقلل فرص الإصابة بالإمساك، وتقليل فرص الإصابة بسرطان القولون.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع " activefeel." ، بعض الحيل التي تساعد في تنظيفه بشكل ملحوظ، وهي:

-تناول  الأعشاب
 

 تناول  الأعشاب يساهم بشكل كبير في تنظيم عملية الهضم، والتخلص من الإصابة بالإمساك ومشاكل الهضم، ومن هذه الأعشاب التالي: الألوة فيرا،  سيلليوم .

- المياه المالحة  
 

إن تدفق المياه المالحة يعد أمرًا رائعًا أيضًا لتحريك  الأمعاء وتطهير القولون، فيمكنك تناولها علي معدة فارغة عن طريق مزج ملعقتين صغيرتين من الملح مع الماء الفاتر وشرب المشروب، فهذه الوصفة تعد سحرا وتساهم بشكل كبير في تنظيف القولون بشكل سريع جدا.

-الأطعمة الغنية بالألياف
 

الأطعمة الغنية بالألياف والكالسيوم وفيتامين (د) تدعم الجهاز الهضمي وتساعد على منع الإمساك، ومنها  البروكلي والحليب والتوت والشوفان والخضراوات الورقية، فتضيف الألياف على وجه الخصوص الجزء الأكبر إلى البراز وقد تغذي البكتيريا الجيدة كدعم حيوي.

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