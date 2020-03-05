طرق لوقف إسهال الأطفال بحسب العمر

علاج إسهال الأطفال يحتاج من الأم العناية الفائقة، ومعرفة أسبابه للتخلص منه، وعادة ما يصيب الإسهال الأطفال في مختلف الأعمار ويمكن علاجه بسهولة عند اعتناء الأم بطفلها بشكل صحيح. ولكن من المهم أن لا يؤثر الإسهال بشكل سلبي على الطفل حيث يواجه الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية أو خلل في المناعة أكبر مخاطر الوفاة بسبب الإسهال.

التقت "سيدتي نت" بأخصائية طب الأسرة الدكتورة "ألآء مطر" لتحدثنا أكثر عن موضوع إسهال الأطفال:

• ماهو الإسهال؟

الإسهال هو براز لين جداً أو أقرب للسيولة، وقد يظهر معه مخاط وقد يترافق الإسهال مع القيء.

• للإسهال ثلاثة انواع:

1. الزحار يطلق على الإسهال الدموي الحاد.

2. الإسهال الذي يدوم 14 يوما.

3. إسهال مائي حاد.



• لماذا يعاني الطفل من الإسهال؟

بسبب عدوى بكتيرية أو فيروسية وربما نزلة معوية، بسبب البرد أو حساسية مفرطة أو آثار جانبية لمضادات حيوية أو أدوية، أو إن كان يعاني الطفل من الحساسية تجاه نوع معين من الطعام أو تناوله كمية إضافية من العصير الغني بالسكريات.



• علاج الإسهال عند (حديثي الولادة إلى عمر 6 أشهر):

(حديثي الولادة)

1. المضاد الحيوي ومضاد الإسهال.

2. ممكن أن يقوم الطبيب بوصف بعض السوائل والمحاليل للطفل لكي يعوض نقص السوائل الناتج عن الإسهال.

3. في حال كان الإسهال شديد يمكن أن يبقى الطفل تحت العناية داخل المستشفى لتزويده بالسوائل عبر الوريد.

4. ينصح بتغير الحفاض باستمرار منعاً لانتقال العدوى البكتيرية.

(من 6 أشهر):

من المعروف أن الأطفال في هذا العمر يبدأون بتناول بعض الأطعمة إلى جانب الحليب.

1. لعلاج الإسهال قد يوصف الطبيب المضاد الحيوي الخاص لإيقافه.

2. كما ينصح بزيادة نسبة السوائل والقيام ببعض التعديلات على نظام الطفل الغذائي، فتعتبر النشويات من بين الأطعمة التي يفضل الإكثار منها في حال المعاناة من الإسهال كالبطاطا المهروسة مع فص ثوم والأرز والمكرونة المسلوقة سادة.

• من عمر (سنه):

تعتبر مشكلة الإسهال شائعة بشكل أكبر عند الأطفال الذين لا يحصلون على النسبة الكافية من الألياف والدهون، إذ ينصح بحصول الطفل على 35% إلى 45% من الدهون ما يعني تناوله حليب كامل الدسم وإضافة الأطعمة مثل اللبن الزبادي فص ثوم ومختلف أنواع منتجات الألبان إلى نظامه الغذائي. وفي حال كان الإسهال شديد ممكن أن يصف الطبيب المضاد الحيوي للطفل.

•من عمر (سنتين):

1. التركيز على النظام الغذائي للطفل فهو اساس العلاج السليم، مثل النشويات كالحبوب والخبز والبسكويت والأرز والمعكرونة والبطاطا المهروسة مع فص ثوم.

2. عليك التأكد من حصول الطفل على الأطعمة التي تحتوي على الصوديوم والالياف.

3. يجب التأكد من حصول الطفل على السوائل اللازمة.

4. ينصح بالتركيز على البيض المسلوق واللبن الزبادي في غذاء الطفل بسبب قدرته في هذا العمر على هضمها بسهولة.

5. تناول المكملات الغذائية وخاصة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد والبوتاسيوم .

• محاذير:

1. يجب الابتعاد عن عصير البرتقال واليوسفي لما لهما من تأثير ملين على الأمعاء .

2. يوصى بالابتعاد عن الأطعمة المثير للإسهال مثل الحلويات والألبان والأطعمة الغنية بالألياف والدهون.

3. نلاحظ أن طرق علاج هذه المشكلة تكون من خلال تغيير نظامه الغذائي، أما في حال لم تلاحظي أي تحسن على طفلك بعد مرور عدة أيام فننصحك باستشارة طبيب الأطفال في أقرب وقت ممكن.