"الشباب والرياضة" تعتمد تشكيل لجنة الفرز للمشاريع الريادية

غزة- الرأي

اعتمدت وزارة الشباب والرياضة تشكيل لجنة الفرز للمشاريع الريادية، والتي ستتولى مهمة فرز وتدقيق الملفات المقدمة للترشح للحصول على تمويل المشاريع، برعاية من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

وأوضح عصام الهبيل رئيس لجنة الفرز للمشاريع، أن اللجنة ستقوم باستلام كافة الطلبات والمستندات المرفقة لمراجعتها والتأكد من سلامتها ومطابقة الشروط، وأضاف الهبيل أن فتح باب تمويل المشاريع يمثل خطوة جيدة ستعزز دور صندوق دعم الشباب والانطلاق نحو فتح مجالات أخرى من ضمن تخصصات الصندوق في الإسكان واالتعليم والبحث العلمي والابتكارات.

وأشار إلى أن الوزارة ستشكل لجنة أخرى لتقييم طلبات المرشحين للتمويل بمشاركة المؤسسة الممولة أحباء غزة ماليزيا، وخبراء في المجالات التي ستشملها المشاريع، على أن يتم الإعلان عن المشاريع الفائزة والبدء في التنفيذ خلال الشهر الجاري.

يذكر أن عدد المتقدمين بطلبات لتمويل المشاريع بلغ (406) تتنوع بين المشاريع الزراعية والتكنولوجية والحرفية وغيرها، ضمن الفئة العمرية من (22 – 35) عاماً.