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فادي عماد مقداد يفوز ببطولتي الراحل موسى سابا للشطرنج

05 آذار / مارس 2020 09:50

فادي عماد مقداد يفوز ببطولتي الراحل موسى سابا للشطرنج
فادي عماد مقداد يفوز ببطولتي الراحل موسى سابا للشطرنج

فاز اللاعب فادي عماد مقداد ببطولة المناضل الراحل موسى عيسى سابا الرابعة للشطرنج، للشطرنج السريع "Rapid"، والتي نظمها اتحاد اللعبة على طاولات جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة بحصوله على ٨ نقاط من أصل ٩ جولات، كما فاز نفس اللاعب في البطولة الثانية للشطرنج الخاطف"Blitz"، بحصوله على 7 جولات كاملة، واللتان أقيمتا على مدار ٤ أيام متتالية بحضور د. وائل المصري نائب رئيس الاتحاد، ووليد أيوب رئيس المجلس الأولمبي، ويونس الجرو رئيس جمعية الهلال الأحمر، وعلي أبو حسنين رئيس منتدى رواد الرياضة، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والجماهير.

وجاء في المركز الثاني زكريا أبو صفية، فالمصنف الدولي خالد حميد، ثم المصنف بلال المصري، تبعه محمد عاشور، حيث كانت المنافسة قوية بين ٧٢ لاعباً مشاركاً، بينهم المخضرمون حبيب هنا، شريف ضاهر، وعبد الناصر أبو شرار، وبلال عاشور، وجهاد حسين، وعبد الوهاب مسعود.

حكم البطولة: عاطف أبو زيد، ووليد أبو الحسن، ومازن أبو جبل، وسمير كنعان.

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