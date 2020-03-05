بايرن يهزم شالكه بهدف ويصعد للدور قبل النهائي بكأس ألمانيا

صعد فريق بايرن ميونخ إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم عقب فوزه على شالكه 1 / صفر الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة.

ويدين بايرن بالفضل في هذا الفوز للاعبه جوشوا كيميتش الذي سجل هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة .40

وكان بايرن تأهل لهذا الدور بتغلبه على هوفنهايم 4 / 3 في دور الستة عشر، فيما تأهل شالكه لهذا الدور بفوزه على هيرتا برلين 3 /2

وتأهل فريق ساربريكين، المنافس بالدرجة الرابعة، إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم عقب فوزه على فورتونا دوسلدورف 7 / 6 بركلات الترجيح خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في دور الثمانية من البطولة.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1، حيث تقدم ساربريكين بهدف سجله ماريو مولر في الدقيقة 31، وتعادل فورتونا عن طريق ماتياس يورجنسن في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن تحسم ركلات الترجيح تأهل ساربريكين للدور قبل النهائي. وتأهل ساربريكين لهذا الدور بعدما تغلب في دور الستة عشر على كارلسروه 5 / 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

فيما تأهل فورتونا دوسلدورف لهذا الدور بعدما تغلب على كايزر سلاوترن 5 / 2 في دور الستة عشر.

ويدين ساربريكن بتأهله إلى حارس مرماه دانيال باتس الذي تألق في سلسلة الركلات الترجيحية بتصديه لأربع. وبات فورتونا دوسلدورف ثاني فريق من الدرجة الأولى يودع المسابقة على يد ساربريكن بعد كولن الذي خسر أمامه 2-3 في الدور الثاني في 29 تشرين الأول الماضي.

ويتصدر ساربروكن الدرجة الرابعة بفارق تسع نقاط عن أقرب مطارديه إلفيرسبيرغ بعد 23 مرحلة.

في المقابل، يعاني فورتونا دوسلدورف في البوندسليغا حيث يحتل المركز السادس عشر الذي يجبر صاحبه على خوض الدور الفاصل لتفادي الهبوط إلى الدرجة الثانية.