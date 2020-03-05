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بمشاركة (40) فريقاً

"الشباب والرياضة" : الندية والإثارة تسيطر على أجواء بطولة العائلات في خان يونس

05 آذار / مارس 2020 10:13

تنظمها
تنظمها

غزة- الرأي

جرت مساء أمس الأربعاء مباريات اليوم الرابع، في بطولة العائلات لخماسيات كرة القدم بمحافظة خان يونس، والتي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بخان يونس، بالتعاون مع ملتقى عائلات محافظة خان يونس، وبرعاية من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، وتقام منافسات البطولة التي انطلقت الخميس الماضي في صالة الشهيد أبو يوسف النجار، بمشاركة (40) فريقاً من مختلف عائلات محافظة خان يونس، وتميزت المباريات بالإثارة والندية بين الفرق المتنافسة وشهدت أجواءً طيبة بين اللاعبين وإشادة بدور الوزارة والتنظيم المميز للبطولة.
وجاءت نتائج اليوم الرابع على النحو التالي:
- فوز عائلة العبادلة على عائلة رشوان (3-1)
- زعرب × أبو مصطفى (1-صفر)
- عابدين × القصاص (2-1))
- النجار × البيوك (4-3)
- عبـدالغـفـور × الغـلبـان (1-صفر)
- كـوارع × شـبـيـر (صفر/صفر) ركلات الترجيح (3-2)
- الفـرا × العـقـاد (1-صفر)
- اللحـام × عمـران (1-صفر)
يذكر أن مباريات اليوم الرابع قام بتحكيمها كل من الحكام:" فايز عمران، عدنان حنيدق، محمود أبو مصطفى، عطا وافي، هيثم امجد لقان".

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