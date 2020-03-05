النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2433) الخميس 5/3/2020
أخبار فلسطينية
- عريقات: بنس وبومبيو وفريدمان “يحاربون قيم السلام”
- حماس: هدم منازل الأسرى فعل إرهابي وسلوك عصابات
- الشعبية: سنرد على سياسة هدم البيوت بمزيد من المقاومة
- »الحكومة تتخذ جملة من القرارات والتوصيات فيما يتعلق بفيروس كورونا
- الاشتباه بأربع اصابات بفيروس كورونا في احد فنادق بيت جالا والصحة تدعو للهدوء
أخبار إسرائيلية
- »فوز معسكر نتنياهو يتقلّص إلى 58 مقعداً واتهام غانتس بمحاولة سرقة النتائج...
- بعد فرز 99.9% من الأصوات: كتلة اليمين 58 مقعدا والمشتركة 15
- نتنياهو: القائمة المشتركة خارج المعادلة
الاخبار الدولية
- شركة “أمازون” تتراجع عن قرار سابق يدعم إسرائيل بعد الشكوى الفلسطينية
- »حكومة يمينية ضيقة برئاسة نتنياهو كابوس يطارد الجيش الإسرائيلي
اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلين لأسيرين قرب رام الله
- الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال قيادات من حماس ويصادر أموالا ويواصل الهدم والتجريف
- إجراءات وقائية فلسطينية لصد «كورونا»: إلغاء الرحلات وطوابير واحتفالات مدارس الأطفال وتقليل التجمع…
- يوسف بن علوي: حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي مصلحة للمنطقة والعالم
- عريقات: بنس وبومبيو وفريدمان “يحاربون قيم السلام”
- شركة “أمازون” تتراجع عن قرار سابق يدعم إسرائيل بعد الشكوى الفلسطينية
- “الحق” تطالب بالإفراج الفوري عن الصحافي الفلسطيني القواريق واحترام حرية الصحافة
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 قيادات من حماس بالضفة الغربية
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الشرق الأوسط
- أهالي الضفة وغور الأردن متخوفون من ضم أراضيهم بعد فوز نتنياهو
- الأحمد: مستعدون للذهاب إلى غزة فوراً... لكن {حماس} لا تستجيب
الخليج الإماراتية
- «العربية» تسعى لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة بسبب تهم الفساد -
الغد الأردنية
الشروق المصرية
الاخبار اللبنانية
- أطباء الضفة يتحدّون عباس: الإضراب مستمرّ
- قصّة المنحة القطريّة لغزّة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- بالصور الاحتلال يهدم منزلي الأسيرين مغامس وحناتشة برام الله
- "ماهر صلاح" يكشف تفاصيل زيارة وفد حماس لموسكو
- نقابة الأطباء تعلن التوصل لاتفاق مع "حكومة اشتية".. ما تفاصيله؟
- الصحفيان "بني مفلح" و"قواريق" .. اختلف المكان وتشابه سبب الاعتقال
- "أغيثوا طفولتهم".. حملة دوليَّة لفضح جرائم الاحتلال بحق أطفال القدس
- "فتحي" و"بكيرات" في دائرة الاستهداف الإسرائيلي مجددًا
- رفض حماس الاتصالات الأمريكية "صفعة" لصفقة ترامب نتنياهو
القدس المحلية
- حماس: هدم منازل الأسرى فعل إرهابي وسلوك عصابات
- الشعبية: سنرد على سياسة هدم البيوت بمزيد من المقاومة
- الاتصالات: خلل فني تسبب بانقطاع الانترنت عن غزة
- عزل 50 ألف إسرائيلي بفعل كورونا
- اعتقال 10 مواطنين وتسليم 4 آخرين بلاغات أمنية
جريدة الأيام
- الاحتلال يهدم منزلي الأسيرين يزن مغامس ووليد حناتشة وسط مواجهات
- »نقابة الأطباء تعلن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة وتقرر وقف الفعاليات الاحتجاجية
- »الحكومة تتخذ جملة من القرارات والتوصيات فيما يتعلق بفيروس كورونا
- »كشف ملابسات الاعتداء على مواطن وزائرة بولندية في بيت لحم
- »فوز معسكر نتنياهو يتقلّص إلى 58 مقعداً واتهام غانتس بمحاولة سرقة النتائج...
- »الباعة المتجولون في غزة: عروض وطرق مبتكرة لجذب الزبائن مع صرف الرواتب
- »حكومة يمينية ضيقة برئاسة نتنياهو كابوس يطارد الجيش الإسرائيلي
- »"كورونا" يقطع الطريق على أول مهرجان سينمائي في تاريخ السعودية
الحياة الجديدة
- إصابة طفل برصاص الاحتلال في العيسوية
- الاحتلال يسلم بكيرات قرارا بإبعاده عن "الأقصى" لأسبوع
- 83 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
وكالة صفا
- وسط اندلاع مواجهات عنيفة الاحتلال يهدم منزلي الأسيرين مغامس وحناتشة في رام الله
- الحكومة تقرر إجراءات لمواجهة "كورونا"
- وزراء الخارجية العرب يجددون رفضهم لـ"صفقة القرن" المجحفة
- الشعبية: سنرد على سياسة هدم البيوت بمزيد من المقاومة
وكالة الراي الفلسطينية
- إلغاء مناورة إسرائيلية أمريكية مشتركة بسبب "كورونا"
- حماس: هدم الاحتلال منازل الأسرى فعل إرهابي وسلوك عصابات
- "التنمية الاجتماعية" توزع مساعدات على 523 أسرة فقيرة بغزة
- 10 معتقلين بالضفة بينهم 4 قيادات من الجهاد
- صور الاحتلال يهدم منزلي الأسيرين مغامس وحناتشة برام الله
- 50 ألف إسرائيلي بالحجر الصحي بسبب "كورونا"
- الاحتلال يقتل 7 فلسطينيين ويصيب 600 الشهر الماضي
- الاحتلال يُخطر بوقف البناء في بلدات شرق قلقيلية
- الاحتلال يُفرج عن 3 فلسطينيين بالقدس ويمنعهم من السفر
سما نيوز
- الاشتباه بأربع اصابات بفيروس كورونا في احد فنادق بيت جالا والصحة تدعو للهدوء
- تقدير إسرائيلي : حماس تتطلع لدور روسي لتثبيت التهدئة في غزة
- محدث 2| نقابة الاطباء تعلن التوصل لاتفاق مع الحكومة وتقرر وقف الاحتجاجات
- سلطات الاحتلال تهدم منزلي الأسيرين يزن مغامس ووليد حناتشة
- ما الكابوس الذي يخشاه الجيش الإسرائيلي… من عودة نتنياهو؟
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فلسطين اليوم
- وسيتم الحجر على الموظفين..صحة رام الله توضح حقيقة إصابة حالات بفيروس "كورونا" بأحد فنادق بيت لحم
- تحليل: سيناريوهات ما بعد إعلان نتائج انتخابات الكنيست الثالثة!!
- وسط مواجهات واسعة.. الاحتلال يهدم منزلي الأسيرين يزن مغامس ووليد حناتشة
- الجهاد الإسلامي: سياسة هدم منازل الأسرى والشهداء لن تثني شعبنا عن مواصلة مقاومته
- الاحتلال يعتقل ويستدعي خمسة قيادات من الجهاد الإسلامي بالخليل
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عرب 48
- الحكومة الفلسطينية تنشر تعليمات للوقاية من فيروس كورونا
- احتجاجات على تقليصات "الأونروا" لخدماتها في قطاع غزة
- كورونا: تعليق مناورة إسرائيلية أميركية وكوخافي يؤجل زيارته لواشنطن
- قانون يمنع متهمًا بقضايا جنائية من تشكيل حكومة.. بدءًا من الكنيست المقبل
- كوشنر: "صفقة القرن" لا تهدف لإحراز تقدم نحو حل الصراع
- بعد فرز 99.9% من الأصوات: كتلة اليمين 58 مقعدا والمشتركة 15
- نتنياهو: القائمة المشتركة خارج المعادلة
-
وكالة وفا
- بعد 18 عاما في الأسر: الاحتلال يعيد اعتقال الأسير المحرر راندي عودة لحظة الإفراج عن..
- عشية يومها العالمي... المرأة الفلسطينية في أرقام
- وزراء الخارجية العرب يجددون رفضهم "لصفقة القرن" وعدم التعاطي معها
- (محدث) رام الله: الاحتلال يهدم منزلي الأسيرين يزن مغامس ووليد حناتشة
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حدث في مثل هذا اليوم
5 آذار (مارس)
- 2004م القوات الإسرائيلية تحاصر مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله، ووزير في حكومة العدو من حركة شينوي يطالب حكومته بسجن عرفات أو عزله عن العالم.
- 2003م عملية استشهادية في مدينة حيفا قام بها الاستشهادي محمد القواسمة من كتائب الشهيد عز الدين القسام حيث قام بتفجير نفسه في حافلة ركاب ما أدى إلى مقتل 18 إسرائيلياً وإصابة 40 آخرين.
- 2002م هجوم مسلح في تل أبيب قام به إبراهيم حسونة من مخيم جباليا حيث أطلق النار في أحد المطاعم، مما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 30 آخرين وتبنت كتائب الأقصى العملية.
- 2002م عملية استشهادية في مدينة العفولة قام بها الاستشهادي عبد الكريم طحاينة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حيث فجر نفسه في حافلة مما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة العشرات.
- 1996م عملية استشهادية في مدينة تل أبيب حيث قام الاستشهادي بصعود إحدى الحافلات وتفجير نفسه فيها مما أدى إلى مقتل 15 إسرائيلياً وإصابة ما يزيد على 50 آخرين.
- 1986م وفاة الداعية الإسلامي الكبير سماحة الشيخ سليم سالم شراب.
- 1984م لبنان يلغي "اتفاقية 17 أيار" التي توصل إليها مع الدولة العبرية في السابع عشر من أيار (مايو) 1983 في عهد الرئيس أمين الجميل (ولد عام 1942) والتي تربط انسحاب القوات الإسرائيلية بانسحاب القوات السورية والفلسطينية من الأراضي اللبنانية، وقد لقيت الاتفاقية معارضة واسعة من قبل سوريا وحلفائها، ومن غالبية البلدان العربية.
- 1975م تدمير فندق سافوري في تل أبيب والعملية تمت بواسطة الزوارق المطاطية وقد تم تدمير الفندق حيث تسلل 8 فدائيين من البحر إلى تل أبيب وسيطروا على الفندق واحتجزوا من فيه وطالبوا بإطلاق 10 أسرى وحين رفض العدو طلبهم دار اشتباك استشهد فيه الفدائيون وقتل فيه عشرات الإسرائيليين.
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