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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2433) الخميس 5/3/2020

05 آذار / مارس 2020 10:34

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 النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2433) الخميس 5/3/2020

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حدث في مثل هذا اليوم

5 آذار (مارس)

  • 2004م القوات الإسرائيلية تحاصر مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله، ووزير في حكومة العدو من حركة شينوي يطالب حكومته بسجن عرفات أو عزله عن العالم.
  • 2003م عملية استشهادية في مدينة حيفا قام بها الاستشهادي محمد القواسمة من كتائب الشهيد عز الدين القسام حيث قام بتفجير نفسه في حافلة ركاب ما أدى إلى مقتل 18 إسرائيلياً وإصابة 40 آخرين.
  • 2002م هجوم مسلح في تل أبيب قام به إبراهيم حسونة من مخيم جباليا حيث أطلق النار في أحد المطاعم، مما أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 30 آخرين وتبنت كتائب الأقصى العملية.
  • 2002م عملية استشهادية في مدينة العفولة قام بها الاستشهادي عبد الكريم طحاينة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي حيث فجر نفسه في حافلة مما أدى إلى مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة العشرات.
  • 1996م عملية استشهادية في مدينة تل أبيب حيث قام الاستشهادي بصعود إحدى الحافلات وتفجير نفسه فيها مما أدى إلى مقتل 15 إسرائيلياً وإصابة ما يزيد على 50 آخرين.
  • 1986م وفاة الداعية الإسلامي الكبير سماحة الشيخ سليم سالم شراب.
  • 1984م لبنان يلغي "اتفاقية 17 أيار" التي توصل إليها مع الدولة العبرية في السابع عشر من أيار (مايو) 1983 في عهد الرئيس أمين الجميل (ولد عام 1942) والتي تربط انسحاب القوات الإسرائيلية بانسحاب القوات السورية والفلسطينية من الأراضي اللبنانية، وقد لقيت الاتفاقية معارضة واسعة من قبل سوريا وحلفائها، ومن غالبية البلدان العربية.
  • 1975م تدمير فندق سافوري في تل أبيب والعملية تمت بواسطة الزوارق المطاطية وقد تم تدمير الفندق حيث تسلل 8 فدائيين من البحر إلى تل أبيب وسيطروا على الفندق واحتجزوا من فيه وطالبوا بإطلاق 10 أسرى وحين رفض العدو طلبهم دار اشتباك استشهد فيه الفدائيون وقتل فيه عشرات الإسرائيليين.
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