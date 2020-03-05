مدرسة العائشية المشتركة بالوسطى تنظم درساً توضيحياً بمشاركة أولياء الأمور

الوسطى- الرأي

نظمت مدرسة العائشية الأساسية المشتركة بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، درساً توضيحياً في مبحث اللغة العربية للصف الرابع الأساسي نفذته المعلمة سوزان أبو سمرة بحضور وتفاعل من قبل أولياء الأمور ومديرة المدرسة عفاف مزيد ونائبها وعدد من معلمات مبحث اللغة العربية بالمدرسة ، ويأتي ذلك في إطار التعاون مع المجتمع المحلي وضمن عملية التعليم الممتع.

مديرة المدرسة رحبت بأولياء الأمور وأوضحت أن هذا الدرس التوضيحي يهدف إلى رفع مستوى الطلبة في اللغة العربية وزيادة نسبة التحصيل من خلال الوسائل والأدوات المساعدة التي تستخدمها المعلمة أبو سمرة، وأضافت أن المدرسة حريصة على إشراك أولياء الأمور والمجتمع المحلي في كافة الأنشطة والفعاليات ووضعهم في أخر تطورات المسيرة التعليمية ومستوى أبنائهم في المدرسة.

وخلال الدرس وظفت المعلمة أبو سمرة السبورة الذكية ومسرح الدمى كما نفذت مواقف تمثيلية عن الإحسان، الدرس شهد تفاعل من الطلاب ومشاركة في النقاش من قبل أولياء الأمور بالإجابة على بعض الأسئلة، وأجرت المعلمة مسابقة بين الطالبات وأمهاتهن لتشجيعهم وزيادة الفائدة.