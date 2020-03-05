هنية يزور معهد الاستشراق الروسي في موسكو

موسكو - الرأي

زار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية ووفد قيادة الحركة معهد الاستشراق الروسي الذي استضاف جلسات الحوار الفلسطيني الفلسطيني عدة مرات في موسكو.

والتقى رئيس الحركة مدير المعهد فيتالي نعومكين، وعددًا من خبراء المعهد، بالإضافة إلى الرئيس السابق لقسم العالم الإسلامي في الخارجية الروسية.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى الوضع الفلسطيني الداخلي، وسبل توحيد الشعب الفلسطيني إلى جانب الحديث حول قضايا المنطقة، وصفقة القرن الأمريكية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتأثيراتها على حقوق شعبنا، وخاصة القدس واللاجئين وانعكاساتها على المنطقة.

وتم التوافق على مواصلة التواصل والبحث في مستجدات القضايا المختلفة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.