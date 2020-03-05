النائب العام يؤكد على حسن استقبال الجمهور

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه بضباط الشرطة القضائية والمسئولين عن أمن النيابات على حسن استقبال الجمهور والمتعاملين والمحامين والمراجعين، مشيرا الى تعميم البرنامج الإلكتروني لتنظيم الزيارات في النيابات، والحرص على تحسين جودة الاداء والتعاون الإيجابي مع أقسام الاستقبال والمتابعة بما يحقق العدالة الناجزه والنزاهة والشفافية وسرعة اجراءات سير الدعوى الجزائية .

بدوره أكد مدير الشرطة القضائية في محافظة غزة الرائد محمد ابو حسنين على الحرص على اختيار أفضل الكفاءات الشرطية لاستقبال الجمهور وتعزيز الكادر وتدريبه وصقل الخبرات والإلتزام بزي موحد، وتسخير الطاقات والطواقم الشرطية لدعم النيابة ودورها الريادي في ارساء العدالة والتنسيق مع دوائرها لتنفيذ خطتها الاستراتيجية في الاستقرار المجتمعي وعدالة الاجراء.