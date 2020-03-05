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"الاشغال" تعزز تعاونها مع المجلس التشريعي

05 آذار / مارس 2020 12:50

"الاشغال" تعزز تعاونها مع المجلس التشريعي

غزة- الرأي

التقى م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، وفداً من المجلس التشريعي الفلسطيني مكون من النائب الدكتور عبد الرحمن الجمل والنائبة هدى نعيم، في اطار تواصل المجلس التشريعي الفلسطيني مع الوزارات والهيئات الحكومية لحل مشاكل المواطنين .

ورحب م. سرحان بوفد المجلس التشريعي الفلسطيني مؤكدا على عمق العلاقة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان والمجلس التشريعي، وهناك آلية تواصل دائمة بين الوزارة والمجلس .

وناقش اللقاء عدد من قضايا المواطنين أصحاب المنازل المهدمة والحالات الاجتماعية، وجرى الاطلاع على برامج وأعمال وزارة الأشغال العامة وخطة العمل التشغيلية .

وأكد اللقاء على أن القضايا التي تصل من المجلس التشريعي يتم دراستها وتحويلها للجهات المختصة وإدراجها على برامج الوزارة المختلفة.

وشكر نواب المجلس التشريعي وزارة الأشغال العامة والإسكان على جهودها وعملها الدؤوب في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني .

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