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في احتفال فوج الأمل والتحدي تكرم المتفوقات

مدرسة سكينة بنت الحسين بالوسطى تفتح معرضها العلمي

05 آذار / مارس 2020 12:54

مدرسة سكينة بنت الحسين بالوسطى تفتح معرضها العلمي
مدرسة سكينة بنت الحسين بالوسطى تفتح معرضها العلمي

الوسطى- الرأي

 نظمت مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى، احتفالاً لتكريم طالباتها المتفوقات خلال الفصل الدراسي الأول تحت شعار "فوج الأمل والتحدي".

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج ومدير التربية والتعليم السابق علي أبو حسب الله ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين والمجلس المركزي لأولياء الأمور ومديرة المدرسة وفاء غنيم وأسرة المدرسة والمجتمع المحلي.

مدير التربية والتعليم عبر عن فخره بالانجازات الكبيرة التي حققتها مدرسة سكينة بنت الحسين فهي صرح تعليمي شامخ يتميز بالعمل الجاد والعطاء المتواصل، وهنأ الحاج الطالبات المتفوقات على هذه المكانة المرموقة التي وصلن إليها والتي ما كانت لتتم لو الاجتهاد والسهر واستغلال الوقت أفضل استغلال، وشكر الحاج مديرة المدرسة والهيئة على ما بذلوه من جهد للارتقاء بالمدرسة وبمستوى الطالبات حتى وصلن إلى هذا المركز الرفيع، وتمنى لهن مزيد من النجاح والتفوق.

 فيما قالت مديرة المدرسة سميرة المسارعي: إن هذا الاحتفال جاء لتكريم الطالبات المتفوقات تقديراً لجهودهن وتميزهن خلال الفصل الدراسي الأول وتشجيعاً لباقي الطالبات للتميز والتفوق في نهاية الفصل الثاني، وهنأت المسارعي أولياء الأمور على هذا التفوق، وتمنت أن يكون هذا التكريم دافعاً وحافزاً لمزيد من الجد والاجتهاد من قبل الطالبات لتحقيق أعلى النتائج في نهاية العام وان يكون من بينهن أوائل على مستوى فلسطين وغزة.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الطالبات المتفوقات، وقام ضيوف المدرسة بافتتاح المعرض العلمي "مبدعات رغم التحديات" ، وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات الفنية والتراثية من طالبات المدرسة.

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