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وزارة النقل والمواصلات تناقش احتياجات جهاز الشرطة للمركبات

05 آذار / مارس 2020 12:57

وزارة النقل والمواصلات تناقش احتياجات جهاز الشرطة للمركبات
وزارة النقل والمواصلات تناقش احتياجات جهاز الشرطة للمركبات

غزة- الرأي

ناقشت وزارة النقل والمواصلات، احتياجات جهاز الشرطة الفلسطينية للمركبات وذلك خلال ورشة عمل عقدت في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن وزارة المالية وجهاز الشرطة والأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ورحب م. جسن عكاشة رئيس قطاع الترخيص بالحضور مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به جهاز الشرطة في خدمة أبناء شعبنا والمحافظة على أمنه وسلامته.
وأوضح عكاشة أن تحديث أسطول مركبات الشرطة يهدف إلى مواكبة تطوير المركبات على مستوى العالم في سبيل السرعة في إنجاز المهمات الخاصة بجهاز الشرطة الفلسطينية.
من جانبه عرض ممثل جهاز الشرطة أعداد المركبات الموجودة حالياً في الجهاز والاحتياجات الضرورية لتوفير بيئة عمل مناسبة لإنجاز المهمات.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ضمن الخطة السنوية لتطوير المركبات الحكومية.

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