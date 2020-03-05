صحة المجتمع: ( 1229) سيدة أجرين فحص "الماموجرام" العام الماضي

غزة- الرأي

أكدت مدير ة دائرة صحة المجتمع بوزارة الصحة د. مها العمامي، أن جهاز” الماموجرام” هو خطوة جادة وفعالة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك للمحافظة على حياة السيدات في قطاع غزة.

وأضافت ” أن هناك اقبال كبير من السيدات على وحدة الكشف عن سرطان الثدي في مركز شهداء الرمال الصحي لإجراء الفحوصات اللازمة حيث بلغ عدد السيدات اللواتي اجرين الفحص 1229 سيدة خلال العام الماضي 2019، إضافة الى 898 فحص من خلال التصوير التلفزيوني المساند في الوحدة.

وِأشارت إلى أن جهاز” الماموجرام” الرقمي يعمل ضمن وحدة متكاملة للكشف عن سرطان الثدي يشرف عليه طاقم من الأخصائيات وهو يساعد في كشف المرض في مراحله الأولى، وهو يعمل بالتقنية الرقمية دون الحاجة لأفلام الأشعة ويكشف الكتل السرطانية غير المحسوسة، وهو يستخدم جرعات صغيرة جداً من الأشعة”.



بدورها، أكدت د. عايدة حلس طبيبة برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي ان معدل تصوير السيدات يبلغ 10 حالات يوميا، منوهة أنه في حال اكتشاف أي مشكلة لدى السيدة من خلال التصوير الإشعاعي والتلفزيوني يتم تحويلها للمستشفى لأخذ عينة لفحص الأنسجة أو عند وجود حاجة لاستشارة جراحية مع استمرار متابعتها.



ودعت د. حلس جميع الفتيات إلى إجراء الفحوصات اللازمة للكشف المبكر عن أي مشاكل ومعالجتها في وقت مبكر لضمان الشفاء التام، مشيرة إلى أنه بالإضافة للفحص الذاتي التي تجريه الفتاة لنفسها يجب القيام بالفحص الإكلينيكي (السريري) بواسطة طبيبة أو ممرضة، في حين أن النساء فوق سن الأربعين أو في سن الخامسة والثلاثين ولديهن عوامل وراثية هن الفئة الأكثر عرضة لهذا المرض، ويتم إخضاعهن مباشرة للتصوير الإشعاعي وبشكل دوري كل سنتين، وكل سنة للنساء فوق سن الخمسين.