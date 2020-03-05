وكالة الرأي الفلسطينية الإصلاح والتأهيـل تُنظم الملتقى الدعوي "معارج الجنان" لنزلاء مركز طيبة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث مع النيابة العامة التعاون في تطبيق القانون وكالة الرأي الفلسطينية "عشائر" رفح تُعالج 164 قضية خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بالشمال ينظم محاضرة توعوية لطالبات مدرسة ابتدائية وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينظم جولات ليلية ومحاضرات توعوية للأجهزة الأمنية وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تعزز تعاونها مع أطباء بالمملكة المتحدة لإجراء عمليات في أورام القولون وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع جامعة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين يختتم مشروعاً دعوياً وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يشرع بتقييم مرشدي مدارس غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية المدرسة الشرعية التابعة للأوقاف تُكرم كوكبة من موظفيها المتقاعدين
أخبار » الأخبار الحكومية

المدرسة الشرعية التابعة للأوقاف تُكرم كوكبة من موظفيها المتقاعدين

05 آذار / مارس 2020 01:03

المدرسة الشرعية التابعة للأوقاف تُكرم كوكبة من موظفيها المتقاعدين
المدرسة الشرعية التابعة للأوقاف تُكرم كوكبة من موظفيها المتقاعدين

غزة- الرأي

كرّمت المدرسة الشرعية للبنات التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية عددًا من موظفيها المتقاعدين والمتقاعدات الذين أنهوا سنوات خدمتهم الوظيفية بعد فترة حافلة من الإنجازات, وهم أ. ابراهيم درويش مدير التعليم الشرعي وأ. زهير الكحلوت مدير المواصلات والزميل حسن عبيدة, والزميلة انتصار الفرا وليلى البطة, الى جانب تكريم الزميلة ميرفت كلخ ونجلاء صقر والزميل ياسر المصري بمناسبة عودتهم من رحلة العمرة.
وشارك في حفل التكريم وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ومدراء عامون ومدراء الأوقاف وحضور عدد كبير من موظفي المدرسة.
وقدّم د. الأغا شكره وتقديره للموظفين المُكرمين لتأديتهم الأمانة والرسالة على أكمل وجه خاصة الذين قدموا خدمة للتعليم الشرعي وأهله, لتخريج جيل قادر على قيادة الأمة نحو النصر والتحرير, مؤكداً أن انتهاء العمل الوظيفي والتقاعد ليس نهاية المطاف ولكن بداية لحياة جديدة وعطاء جديد.
وأضاف :" لقد اصطفانا الله على هذه الأرض المباركة التي تُختتم فيها الرسالة, فاللواتي تعلمن على هذه الأرض هن اللواتي سيقُدن المرحلة القادمة في ظل خلافة راشدة, ويمضي الواحد منا وهو يستشعر بأن له سهمًا فيما تعيشه الأمة من الأمن والأمان".
وتابع :" إن الله إذا أحب عبدًا استعمله, حيث جعلنا من الدعاة والهداة والعاملين لنصرة الدين, وليس أجلّ عمل مما نقوم به في وزارة الأوقاف وعلى رأسها التعليم الشرعي".
ودعا وكيل وزارة الأوقاف الموظفين المتقاعدين الى التفرغ للعطاءات الخيرية الربانية الممتدة الأفق, والانطلاق بمجالات أوسع لخدمة دينهم ووطنهم.
وفي كلمة له بارك مدير عام التعليم الشرعي د. شكري الطويل للزملاء المتقاعدون الانطلاق نحو حياة جديدة في خدمة الاسلام والمسلمين, منوهًا الى أن الله تعالى لم يجعل حدًا لعمل المسلم الا الموت خاصة وأن الصالحون تبدأ حياتهم حتى بموتهم, مطالبًا إياهم الى التحليق نحو آفاق الطاعة والعمل والإنتاج.
بدوره شكر الشيخ إبراهيم درويش في كلمة المتقاعدين وزارة الأوقاف والمدرسة الشرعية على هذه اللفتة الطيبة مشيرا إلى اعتزازهم كموظفين بمحبة زملائهم واحترامهم لهم, منوهًا الى أنه سيبقى على تواصل مع الجميع ولن يترك ميدان العمل مهما بلغ بالعمر أرذله.
من جهتها ثمنت مديرة المدرسة الشرعية أ. فاطمة شراب جهود الموظفين الذين أنهوا سنوات خدمتهم وزارة الأوقاف والتعليم الشرعي, منوهةً الى أن أبواب المدرسة مفتوحة لهم على الدوام, لما قدموه من دور كبير في تطوير الأداء والنهوض بالتعليم.

المدرسة الشرعية التابعة للأوقاف تُكرم كوكبة من موظفيها المتقاعدين 89361906_2838477162915009_1550918626230403072_o 89088960_2838477356248323_1025040124678766592_o 88310432_2838477342914991_1956258703116075008_o 89114044_2838477156248343_7939157183055265792_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين يختتم مشروعاً دعوياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟