المدرسة الشرعية التابعة للأوقاف تُكرم كوكبة من موظفيها المتقاعدين

غزة- الرأي

كرّمت المدرسة الشرعية للبنات التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية عددًا من موظفيها المتقاعدين والمتقاعدات الذين أنهوا سنوات خدمتهم الوظيفية بعد فترة حافلة من الإنجازات, وهم أ. ابراهيم درويش مدير التعليم الشرعي وأ. زهير الكحلوت مدير المواصلات والزميل حسن عبيدة, والزميلة انتصار الفرا وليلى البطة, الى جانب تكريم الزميلة ميرفت كلخ ونجلاء صقر والزميل ياسر المصري بمناسبة عودتهم من رحلة العمرة.

وشارك في حفل التكريم وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا ومدراء عامون ومدراء الأوقاف وحضور عدد كبير من موظفي المدرسة.

وقدّم د. الأغا شكره وتقديره للموظفين المُكرمين لتأديتهم الأمانة والرسالة على أكمل وجه خاصة الذين قدموا خدمة للتعليم الشرعي وأهله, لتخريج جيل قادر على قيادة الأمة نحو النصر والتحرير, مؤكداً أن انتهاء العمل الوظيفي والتقاعد ليس نهاية المطاف ولكن بداية لحياة جديدة وعطاء جديد.

وأضاف :" لقد اصطفانا الله على هذه الأرض المباركة التي تُختتم فيها الرسالة, فاللواتي تعلمن على هذه الأرض هن اللواتي سيقُدن المرحلة القادمة في ظل خلافة راشدة, ويمضي الواحد منا وهو يستشعر بأن له سهمًا فيما تعيشه الأمة من الأمن والأمان".

وتابع :" إن الله إذا أحب عبدًا استعمله, حيث جعلنا من الدعاة والهداة والعاملين لنصرة الدين, وليس أجلّ عمل مما نقوم به في وزارة الأوقاف وعلى رأسها التعليم الشرعي".

ودعا وكيل وزارة الأوقاف الموظفين المتقاعدين الى التفرغ للعطاءات الخيرية الربانية الممتدة الأفق, والانطلاق بمجالات أوسع لخدمة دينهم ووطنهم.

وفي كلمة له بارك مدير عام التعليم الشرعي د. شكري الطويل للزملاء المتقاعدون الانطلاق نحو حياة جديدة في خدمة الاسلام والمسلمين, منوهًا الى أن الله تعالى لم يجعل حدًا لعمل المسلم الا الموت خاصة وأن الصالحون تبدأ حياتهم حتى بموتهم, مطالبًا إياهم الى التحليق نحو آفاق الطاعة والعمل والإنتاج.

بدوره شكر الشيخ إبراهيم درويش في كلمة المتقاعدين وزارة الأوقاف والمدرسة الشرعية على هذه اللفتة الطيبة مشيرا إلى اعتزازهم كموظفين بمحبة زملائهم واحترامهم لهم, منوهًا الى أنه سيبقى على تواصل مع الجميع ولن يترك ميدان العمل مهما بلغ بالعمر أرذله.

من جهتها ثمنت مديرة المدرسة الشرعية أ. فاطمة شراب جهود الموظفين الذين أنهوا سنوات خدمتهم وزارة الأوقاف والتعليم الشرعي, منوهةً الى أن أبواب المدرسة مفتوحة لهم على الدوام, لما قدموه من دور كبير في تطوير الأداء والنهوض بالتعليم.