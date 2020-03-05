تعليم غرب غزة يشرع بتقييم مرشدي مدارس غرب غزة

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم غرب غزة بتقييم مبادرات المرشدين المرشحون لجائزة الامانة العامة لمجلس الوزراء .

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم د. عبد القادر ابو علي و لجنة التقييم من الوزارة والمديرية أ. أسامة الهباش مدير الدائرة الفنية، ورئيس قسم الصحة النفسية بالوزارة أ. عبير الشرفا و أ. محمد جواد الربعي رئيس قسم الارشاد والتربية الخاصة و أ. محمد ابو رحمة مشرف الارشاد التربوي و أ. محمد حمادة رئيس شعبة الارشاد التربوي اضافة الى عدد من المرشدين التربويين كمقيمين خارجين .



ورحب مدير التعليم بالمرشدين المرشحون لجائزة الامانة العامة على ما يقدموه من خدمات للعملية التعليمية والمساندة لطلبة المدارس من خلال هذه المشاريع , مؤكدا ان المديرية تسعى جاهدة لصقل ورفع كفاءات المرشدين وتنمي مهارات المرشد بما يخدم مصلحة الطالب.



وخلال التقييم عرض المرشدين التربويين المبادرات والفيديوهات التي توضح انجازاتهم المقدمة لجائزة الامانة العامة لمجلس الوزراء