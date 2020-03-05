وكالة الرأي الفلسطينية الإصلاح والتأهيـل تُنظم الملتقى الدعوي "معارج الجنان" لنزلاء مركز طيبة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث مع النيابة العامة التعاون في تطبيق القانون وكالة الرأي الفلسطينية "عشائر" رفح تُعالج 164 قضية خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني بالشمال ينظم محاضرة توعوية لطالبات مدرسة ابتدائية وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي ينظم جولات ليلية ومحاضرات توعوية للأجهزة الأمنية وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تعزز تعاونها مع أطباء بالمملكة المتحدة لإجراء عمليات في أورام القولون وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع جامعة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين يختتم مشروعاً دعوياً وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة يشرع بتقييم مرشدي مدارس غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية المدرسة الشرعية التابعة للأوقاف تُكرم كوكبة من موظفيها المتقاعدين
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم غرب غزة يشرع بتقييم مرشدي مدارس غرب غزة

05 آذار / مارس 2020 01:05

تعليم غرب غزة يشرع بتقييم مرشدي مدارس غرب غزة
تعليم غرب غزة يشرع بتقييم مرشدي مدارس غرب غزة

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم غرب غزة بتقييم مبادرات المرشدين المرشحون لجائزة الامانة العامة لمجلس الوزراء .

جاء ذلك، بحضور مدير التربية والتعليم د. عبد القادر ابو علي و لجنة التقييم من الوزارة والمديرية أ. أسامة الهباش مدير الدائرة الفنية، ورئيس قسم الصحة النفسية بالوزارة أ. عبير الشرفا و أ. محمد جواد الربعي رئيس قسم الارشاد والتربية الخاصة و أ. محمد ابو رحمة مشرف الارشاد التربوي و أ. محمد حمادة رئيس شعبة الارشاد التربوي اضافة الى عدد من المرشدين التربويين كمقيمين خارجين .

ورحب مدير التعليم بالمرشدين المرشحون لجائزة الامانة العامة على ما يقدموه من خدمات للعملية التعليمية والمساندة لطلبة المدارس من خلال هذه المشاريع , مؤكدا ان المديرية تسعى جاهدة لصقل ورفع كفاءات المرشدين وتنمي مهارات المرشد بما يخدم مصلحة الطالب.

وخلال التقييم عرض المرشدين التربويين المبادرات والفيديوهات التي توضح انجازاتهم المقدمة لجائزة الامانة العامة لمجلس الوزراء

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين يختتم مشروعاً دعوياً

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟