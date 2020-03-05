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الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين يختتم مشروعاً دعوياً

05 آذار / مارس 2020 01:06

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين يختتم مشروعاً دعوياً
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين يختتم مشروعاً دعوياً

غزة- الرأي

اختتم فرع الاتحاد اليوم  بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين،  مشروع الملتقيات الدعوية في منطقة شرق مدينة غزة "ألسنا أحق بقلب سعيد" والذي افتتح في بداية الفصل الدراسي الأول 2019 بالتعاون والتنسيق مع الكتلة الاسلامية والذي يستهدف المدارس الثانوية والاعدادية للطلاب.

و حازت الملتقيات على إعجاب مديري وأساتذة وطلاب المدارس حيث شكر مدير المدرسة الأستاذ جميل الحرازين الدكتور مروان أبو راس رئيس فرع الاتحاد على جهوده في تنظيم النشاطات واللقاءات الدينية التي تنمي الوعي الديني والايماني لدى الطلاب والتي يلاحظ أثرها الطيب في النفوس وشكر أيضا الدعاة على الجهد الذي يبذلونه خدمة لديننا الحنيف.

وتم  خلال هذا المشروع تنظيم عشرة ملتقيات دعوية إيمانية وجلسات طلابية ولقاءات توعية لأولياء الأمور.
وتركز الحديث في هذه اللقاءات عن أبرز القضايا التي تهم الطلاب مثل " الحفاظ على الصلاة والالتزام بها وبر الوالدين والالتزام بمظهر الشباب المسلم وغرس القيم الاسلامية في نفوسهم وتحذير الطلاب من الوقوع في السلوكيات الخاطئة .


وتأتي هذه الأنشطة في إطار التوعية الدينية والايمانية التي يقدمها فرع الاتحاد للمجتمع الفلسطيني بكافة شرائحه.

يذكر أن هذه الملتقيات العشر حضرها ما يقرب من 7000 طالب من صف سابع فما فوق.

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين يختتم مشروعاً دعوياً 2 (13)
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الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين يختتم مشروعاً دعوياً

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