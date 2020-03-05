تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع جامعة فلسطين

غزة- الرأي

بحثت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، التعاون المشترك والاستعدادات للامتحان العملي للتكنولوجيا للثانوية العامة والتنسيق مع جامعة فلسطين بما يخدم مصلحة الطلبة، جاء ذلك خلال زيارة وفد من المديرية ضم كل مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ورئيس قسم الامتحانات د. مراد الأغا ورئيس قسم الحاسوب صالح العزب، كان في استقبالهم رئيس الجامعة د. سالم صباح وإدارة الجامعة ومهندسي الحاسوب بالجامعة.

في بداية اللقاء رحب د. صباح بوفد مديرية التربية والتعليم بالوسطى وشكرهم على زيارتهم، مثمناً جهود مديرية الوسطى ودورها في تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بها، وأكد على التعاون المستمر بين الجامعة والمديرية بما يخدم أبنائنا الطلبة ويوفر لهم بيئة تعليمية مناسبة.

من جانبه أكد حمدان على أهمية التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين مديرية الوسطى وكافة المؤسسات التعليمية والتربوية التي تخدم الطالب وفي مقدمتها جامعة فلسطين، أشاد بجهود جامعة فلسطين في نشر العلم والمعرفة، وتعاونهم المستمر مع المديرية في تطوير المسيرة التعليمية، وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الاستعدادات النهائية لامتحان التكنولوجيا العملي للثانوية العامة.