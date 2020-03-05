"الصحة" تعزز تعاونها مع أطباء بالمملكة المتحدة لإجراء عمليات في أورام القولون

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الصحة عن تعاون طبي بين كوادرها المتخصصة في جراحات القولون وأطباء بالمملكة المتحدة، وذلك لتناقل الخبرات حول العمليات عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"،و لتطوير الجراحات الطبية في قطاع غزة.

بدوره، قال استشاري الجراحة بمجمع الشفاء الطبي د. محمد الرن خلال لقاء معه اليوم الخميس، إن من شأن الخطوة تطوير القدرات الجراحية للكوادر الطبية الخاصة بجراحة القولون في قطاع غزة، حيث يتمتع الكادر الطبي البريطاني بالخبرات الواسعة واستخدام تقنيات حديثة في ذات المجال.

ولفت د. الرن إلى أن اللقاءات سيشارك بها عدد من التخصصات الطبية المتخصصة المساندة مثل تخصصات الأشعة الداخلية وجراحو الأورام وعدد من التخصصات الأخرى بهدف اكتساب الخبرات فيما يتعلق بقراءة الصور وتحاليل العينات والأنسجة.

وأشار الدكتور الرن إلى أن عمليات جراحة أورام القولون تعد من العمليات المعقدة ولها العديد من المضاعفات، مثمناً الجهد الذي تبذله وزارة الصحة بالشراكة مع مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين في فتح العديد من الآفاق والتعاون الطبي لتطوير قدرات الكوادر المحلية.

وتسجل أورام القولون كأحد أكثر أنواع الأورام انتشاراً لدى الرجال في قطاع غزة، وتبذل وزارة الصحة جهوداً كبيرة للكشف المبكر عن المرض وتطوير الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الأورام في المرافق الصحية بما أسهم في تطوير جهود السيطرة على المرض وخفض معدلات الوفيات.