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الدفاع المدني بالشمال ينظم محاضرة توعوية لطالبات مدرسة ابتدائية

05 آذار / مارس 2020 01:16

الدفاع المدني بالشمال ينظم محاضرة توعوية لطالبات مدرسة ابتدائية
الدفاع المدني بالشمال ينظم محاضرة توعوية لطالبات مدرسة ابتدائية

غزة- الرأي

نظمت إدارة التدريب في مديرية الدفاع المدني بالشمال محاضرة توعوية بعنوان "مهام رجال الدفاع المدني" استهدفت طالبات خليفة بن زايد الأبتدائية المشتركة بمحافظة الشمال

وتخلل المحاضرة شرح وتعريف للطالبات عن مهام الدفاع المدني والأدوات والمعدات التي يستخدمها طواقم الإطفاء والإنقاذ خلال عملهم .

وشرح المحاضر للطلاب طرق الاتصال والتواصل مع الدفاع المدني واتباع تعليمات السلامة في البيوت لتجنب خطر الحرائق وكيفية الاستخدام الصحيح لأدوات الإطفاء في حال حدوث حريق.

وفي نهاية الزيارة قدمت إدارة المدرسة شكرها لطواقم الدفاع المدني بمحافظة الشمال على عملهم ودورهم البارز في حماية المجتمع وأخذ التوعية والتثقيف في كيفية تجنب المخاطر والكوارث الناتجة عن الحرائق

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