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بلدية غزة تبحث مع النيابة العامة التعاون في تطبيق القانون

05 آذار / مارس 2020 01:22

بلدية غزة تبحث تعاونها مع النائب العام
بلدية غزة تبحث تعاونها مع النائب العام

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، تعزيز التعاون المشترك لتطبيق القانون واللوائح والأنظمة المعمول بها، تحقيقًا لمصلحة الوطن والمواطن، وحفاظًا على مقدرات المدينة.


جاء ذلك،  خلال زيارة رئيس البلدية لمكتب النائب العام غرب مدينة غزة، على رأس وفد من البلدية ضم نائبه م. أحمد أبو راس، وأعضاء المجلس البلدي بدر صبرة ومصطفى قزعاط وفداء المدهون، والمستشار القانوني سعيد الشرفا، ومدير دائرة الشؤون القانونية عاهد الشوا، والمساعد القانوني رامي أبو جبل.


وشكر د. السراج النيابة العامة وعلى رأسها المستشار ضياء الدين المدهون، على تعاونهم مع البلدية في تنفيذ القانون وتطبيق العدالة وبسط الأمن والاستقرار، مبينًا أن البلدية تقدر جهود النيابة العامة في تحقيق العدالة، وحرصها على خدمة المواطنين، وحفظ السلم والأمن المجتمعي.


وأكد التزام البلدية بالقانون وتطبيقه، ومنع عمليات التعدي على الملك العام، حفاظًا على المصلحة العامة ومقدرات المدينة، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين البلدية وكافة المؤسسات العاملة في المدينة، لخدمة المواطنين.


بدوره؛ أشاد المدهون بدور البلدية في خدمة سكان المدينة، وأثنى على سياسات وتوجهات المجلس البلدي الجديدة في تعزيز العلاقة مع المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بواقع مدينة غزة، كما أشاد بتميز أداء البلدية وطواقمها في التعاطي مع قضايا المواطنين.
وأكد أن النيابة العامة ستقف إلى جانب بلدية غزة وستكون سندًا لها في معالجة القضايا القانونية وضبط الحالة التنظيمية في المدينة، ومنع أي مخالفات قانونية، مشيرًا إلى أهمية تفعيل التنسيق المشترك لدعم خطوات البلدية في تنظيم الحالة العمرانية بالمدينة.
وناقش الجانبان العديد من الملفات القانونية والقضايا الإجرائية لضبط الأعمال الميدانية بشكل يتوافق مع القانون، ويعزز المصلحة العامة.

بلدية غزة تبحث تعاونها مع النائب العام بلدية غزة تبحث تعاونها مع النائب العام
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