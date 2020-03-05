الإصلاح والتأهيـل تُنظم الملتقى الدعوي "معارج الجنان" لنزلاء مركز طيبة

غزة- الرأي

نظمت العلاقات العامة بمديرية الإصلاح والتأهيل، بالتعاون مع قسم الإرشاد في مركز إصلاح وتأهيل طيبة ملتقىً دعويًا لجميع نزلاء المركز.

وأكد مدير المركز المقدم أحمد نبهان أن هذا النشاط يأتي ضمن سلسة من الأنشطة والفعاليات التي ينظمها المركز وفقاً لخطة منهجية أُعدت لتهذيب النزلاء والارتقاء بهم وإصلاحهم.

وأوضح نبهان أن البرامج التي يقدمها المركز تتمثل بعقد دورات دينية وتربوية ومحاضرات توعوية، إلى جانب تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم ودروس وعظ وإرشاد وعروض مرئية ومحاضرات توجيهية وتوعوية.

وتخلل الملتقى الدعوي العديد من الفقرات التوعوية والتثقيفية التي خُصصت لمعالجة بعض السلوكيات لدى النزلاء، تلا ذلك فقرة المسابقات الثقافية وتوزيع الجوائز.

وفي نهاية الملتقى عبر النزلاء عن سعادتهم الكبيرة بهذه الأنشطة مطالبين بتكثيف الأنشطة التي تحث على الاستقامة والهداية وتعديل السلوك وتقويمه.