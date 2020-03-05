"شرطة التدخل وحفظ النظام" شمال غزة تُنفذ 170 مهمة خلال فبراير

غزة- الرأي

نفذَّت شرطة التدخل وحفظ النظام بمحافظة شمال غزة 170 مهمة متنوعة خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح تقرير إحصائي أن قوات التدخل بمحافظة الشمال نفذت 120 دورية بسط سيطرة بواقع دوريتين يومياً ضمن خطة تأمين خط الساحل بشكل يومي على مدار 24 ساعة،’إلي جانب تنفيذ مهمتين في تأمين الأموال والبنوك.

وأشار إلى مشاركة قوات التدخل في المحافظة بواقع 11 مهمة ضمن تأمين مباريات دوري كرة القدم بالمحافظة، إلى جانب مشاركتها في 20 مهمة تأمين وفود ووزراء عبر حاجز بيت حانون وداخل القطاع.

وأوضح التقرير مشاركة قوة تدخل الشمال في مهمة واحدة تأمين نزلاء ونقلهم للمحكمة ومهمات أخري ،بالإضافة لمشاركتها في 5 مهمات إسناد لقوة مراكز شرطة الشمال للسيطرة على المشاكل العائلية.

وبخصوص المشاركة وإسناد الإدارات المتخصصة بين التقرير مشاركة قوة التدخل في 11 مهمة مع الإدارات المتخصصة من شرطة البلديات، وإدارات أخرى