القوى البشرية في الصحة تفتتح دورة تدريبية في الانعاش القلبي المتقدم

غزة- الرأي

افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة دورة تدريبية في الانعاش القلبي المتقدم ACLS , وذلك في مقر تنمية القوى البشرية.

وافتتحت منسقة الدورة ا. ايمان طافش من قسم متابعة التدريب البرنامج التدريبي مرحبة بالحضور من المدربين والمتدربين

واشارت إلى أن الدورة تستمر لمدة يومين متتاليين بواقع 12 ساعة تدريبية حيث يتم من خلالها التعرف على كيفية الانعاش القلبي المتقدم، والانعاش القلبي الاساسي بجودة عالية داعية جميع المتدربين إلى الالتزام للحصول على الاستفادة الكاملة من البرنامج التدريبي.

ويحاضر بالدورة مدربين معتمدين من وزارة الصحة و منظمة القلب الامريكية كل من د. خالد خضورة ، د. حاتم الحسيني حيث سيتم تعريف المتدربين على كيفية التعامل مع المجاري التنفسية العليا، وحالات السكتات الدماغية وتوقف القلب المفاجئ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورات تتم بدعم من مؤسسة نورواك النرويجية ضمن مشروع إنقاذ الحياة.