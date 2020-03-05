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الصحة: 31 إصابة إثر حريق كبير في مخيم النصيرات

05 آذار / مارس 2020 02:01

وسط القطاع - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة  عن وصول عشرات الإصابات المختلفة  الى مستشفى شهداء الاقصى،جراء حريق اندلع في مخبز البنا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة،

وأضحت وزارة الصحة، بوصول 31 إصابة إلى مستشفى شهداء الأقصى بـدير البلح جراء الحريق الكبير الذي اندلع بأرض مجاورة لمخبز البنا حسب شهود عيان.

وأفاد الشهود باحتراق عدد من المحال التجارية بالقرب من الدوار الرئيسي للنصيرات.

وأوضح مدير مستشفى شهداء الأقصى كمال خطاب أن طبيعة الحروق جراء الحريق تقع مابين الدرجة الثانية والثالثة، حيث تم نقل العديد منها الى مستشفى ناصر بخانونس والشفاء بغزة، فيما تم إدخال ثلاث حالات الى العناية المركزة.

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