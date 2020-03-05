الصحة: 51 إصابة وحالات خطيرة جراء حريق النصيرات

وسط القطاع - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول عشرات الإصابات المختلفة الى مستشفى شهداء الاقصى ومجمع الشفاء وناصر الطبيين،جراء حريق اندلع في مخبز البنا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة،

وأضحت وزارة الصحة، بوصول 51 إصابةن بينها 14 حالة خطيرة، إلى مستشفيات القطاع جراء الحريق الكبير الذي اندلع بأرض مجاورة لمخبز البنا حسب شهود عيان.

وأفاد الشهود باحتراق عدد من المحال التجارية بالقرب من الدوار الرئيسي للنصيرات.

وكان مدير مستشفى شهداء الأقصى كمال خطاب أوضح أن طبيعة الحروق جراء الحريق تقع مابين الدرجة الثانية والثالثة، حيث تم نقل العديد منها الى مستشفى ناصر بخانونس والشفاء بغزة، فيما تم إدخال ثلاث حالات الى العناية المركزة.