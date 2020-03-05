مدرسة مسقط القرارة الأساسية "ب" تنظم إفطار صحي جماعي لطالباتها

غزة- الرأي

نظمت مدرسة مسقط القرارة الأساسية"ب"، إفطار صحي جماعي لجميع طالبات المدرسة، وذلك في إطار الاهتمام بالصحة الجسدية للطالبات، ونشر المحبة والتعاون بين الجميع.

ووجهت مديرة المدرسة مجدولين زقوت، شكرها لكل من ساهم في رسم لوحة العطاء والخير من أهل الخير والمتبرعين؛ لإنجاح الإفطار الصحي الجماعي، في مقدمتهم، مصنع دلول للألبان ممثل بمؤمن أحمد دلول وأهل العطاء والخير من أهالي منطقة القرارة، ومجالس أولياء الأمور، والمرشد التربوي من مدرسة القرارة مصطفي ( ابو عبدالله ) .

كما تم بالتنسيق مع قسم الصحة المدرسية ا. ضياء الأغا وقسم العلاقات العامة ا. سليمان ابو خاطر و هشام العايدي وممثلي المجلس الأعلى بالقرارة حازم ابو هداف و ابو عدنان الاسطل.

إلى جانب مشاركة أعضاء أولياء أمور المدرسة ممثل بالاستاذ ايمن الفرا و محمد الاغا والمرشدة التربوية امل النجيلي ، والمبادرات عايدة الدسوقي، وفداء شقورة وتعاون لا محدود من طاقم المدرسة .

كما وجهت زقوت، شكرها لشباب القرارة على التعاون لكل من عصام عبد الغفور و عبدالكريم عبد الغفور.

ورحبت مديرة المدرسة في تلك المبادرة والتي استطاعت من خلالها رسم البسمة على وجوه الطلاب في تناول إفطار صحي للجميع، وثمنت زقوت دور المعلمات في المدرسة لما بذلوه من عطاء وتعاون في تجهيز ونجاح هذه اللوحة من الترابط والأخوة والمحبة والإخلاص.