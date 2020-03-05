بلدية خان يونس تشرح لطالبات مدرسة حيفا طبيعة خدماتها للمواطنين

خان يونس- الرأي

التقى رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين الطلبة، وفداً من طالبات مدرسة حيفا الثانوية "أ" التابعة للحكومة، وذلك ضمن برنامج المسئولية المجتمعية الذي تنفذه بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة لزيادة التنسيق والتشبيك المجتمعي ودعم احتياجات كافة الشرائح المجتمعية ومن بينهم طلبة المدارس.

وأطلعه رئيس البلدية وفد الطالبات على جُملة من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين.

وكان م. البطة، وبمشاركة مدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ورئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، وبحضور مدير مركز إيوان للتراث والثقافة في الجامعة الإسلامية د. أحمد الأسطل، قد التقوا وفد المدرسة المذكورة ممثلة في عضو الإدارة المدرسية أ. غادة الأغا وعدد من الطالبات.

وخلال كلمته أكد م. البطة أن بلدية خان يونس تبذل قصارى جهدها من أجل دعم احتياجات الطلبة وفتح آفاق التعاون المشترك بما يعزز من مكانتهم وتوجهاتهم ويفح الآفاق من أمامهم، مشيراً إلى أن البلدية تسعى ومن خلال طواقم متخصصة تتبع إدارتها المختلفة وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة إلى تنفيذ برنامج التوعية البيئية لطلبة المدارس من كافة المستويات لإيجاد جيل قادر على تحمل المسئولية الاجتماعية وأن يكون صديق للبيئة.

وأشاد م. البطة بمبادرة الحفاظ على التراث وكيفية حماية المواقع الأثرية في مدينة خان يونس وبعض المواقع الأثرية الأخرى للحفاظ على الحق الفلسطيني في أرضنا المباركة، إلى جانب استثمار التقنيات الرقمية لخدمة التعليم والبحث العلمي.

وفي ختام اللقاء عبرن الطالبات عن سعادتهن بزيارة بلدية خان يونس للاطلاع على خدماتها وأعمالها ومشاريعها المتنوعة.