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بالشراكة مع وفد طبي فرنسي بريطاني

المستشفى الأوروبي يجري 12 عملية جراحية في اليد والأعصاب الطرفية

05 آذار / مارس 2020 02:33

المستشفى الأوروبي يجري 12 عملية جراحية في اليد والأعصاب الطرفية
المستشفى الأوروبي يجري 12 عملية جراحية في اليد والأعصاب الطرفية

غزة- الرأي

تمكن الطاقم الطبي المحلي في مجال جراحة العظام، بالشراكة مع وفد طبي فرنسي وبريطاني متخصص في جراحة اليد والأعصاب الطرفية من اجراء 12 عملية جراحية معقدة بنجاح، وذلك طيلة أيام زيارة الوفد لمستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة والتي استمرت على مدار أربعة أيام.
وأوضح استشاري ورئيس قسم جراحة العظام الدكتور جمال أبو هلال خلال لقاء معه اليوم الخميس، أن العمليات التي اجريت مع الوفد شملت عمليات معقدة ونوعية لحالات صعبة تعاني من تشوهات خلقية واصابات وشلل أعصاب .
ونوه د. أبو هلال إلى التعاون الكبير بين الوفد والطاقم المحلي، مشيراً إلى اشادة الوفد بجهود الطاقم المحلي ، وثناءه على خبرته العالية والانجازات النوعية التي يقوم بها بشكل دوري .
كما أوضح د. أبو هلال إلى مشاركة الطواقم الطبية في تقييم الحالات والاختيار من بينها للأكثر حاجة والتي سيتحقق لها أكبر قدر من الفائدة " ، منوهاً إلى أنه تم الكشف على 31 حالة من قبل الوفد من ضمنها حالات طارئة وأخرى مسجلة وخاضعة للمتابعة والتقييم .
واشار د. أبو هلال إلى أن الوفد الذي يزور المستشفى مرتين سنوياً على مدار 12 عام متواصلة ، سجل نتائج مُرضية ونسبة نجاح عالية بين العمليات التي أجراها في زيارته هذه.

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