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لتوحيد الأداء في التعامل مع الكوارث

لجنة مراجعة الدليل الاجرائى للطواريء في الصحة تستعرض خطتها التدريبي

05 آذار / مارس 2020 02:34

لجنة مراجعة الدليل الاجرائى للطواريء في الصحة تستعرض خطتها التدريبي
لجنة مراجعة الدليل الاجرائى للطواريء في الصحة تستعرض خطتها التدريبي

غزة- الرأي

استعرض أعضاء لجنة مراجعة الدليل الاجرائي للطواريء بوزارة الصحة، الخطة التدريبية على الدليل الاجرائى لتوحيد أداء الطواقم الطبية و التمريضية و الادارية بالمستشفيات فى ألية التعامل مع الكوارث و الاعداد الكبيرة من الاصابات.

جاء ذلك، خلال اجتماع أعضاء اللجنة برئاسة د.أحمد شتات مدير الدائرة الطبية بالادارة العامة للمستشفيات، و بحضور مدير عام المستشفيات د.عبد السلام صباح.

و أفاد د.شتات أنه تم التوافق على مراجعة هذا الدليل لاعتماده ووضع خطة تدريبية لطبقة المدراء في المستشفيات ورؤساء أقسام الطوارىء لتدريبهم على هذا الدليل الاجرائى ليتم تدريب جميع الفئات المعنية بالمستشفيات ،و توفير جميع الاحتياجات لتطبيقه من خلال توفير مساحات اضافية أمام أقسام الطوارىء في هذه الحالات الكبيرة و توفير الوسائل اللازمة للمستشفى و التواصل بين الطواقم.

و يأتى هذا الدليل انطلاقا من استيراتيجة وزارة الصحة في تطوير أقسام الطوارىء في المستشفيات ضمن تكاملية خدمة الطوارىء في قطاع غزة ،بما يؤمن خدمة ذات جودة و سريعة و ذات مأمونية للمرضى و المصابين في حالات الاصابات الكبيرة سواء اصابات حروب أو أوبئة أو كوارث.

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