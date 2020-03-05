"الأوقاف " تُكرم لجان الزكاة والجهات الداعمة لعام 2019م

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية د. عبد الهادي الأغا، على أهمية التوجه خلال العام الحالي لوصول لجان الزكاة بالأوقاف لعمل مؤسساتي بشكل منظم, منوهًا الى ضرورة تقديم كل لجنة رؤيتها وخطتها لتتبوأ مكانة مرموقة في العمل الإغاثي.



جاء تأكيد الأغا خلال حفل تكريم لجان الزكاة والجهات الداعمة لعام 2019م, والذي نظمته الوزارة في قاعة القدس بحضور ومشاركة مدير عام الإدارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم ومدير صندوق الزكاة أ. جهاد حلس ومدراء عامون ومدراء الأوقاف وممثلي اللجان ولفيف من الشخصيات.



وأوضح الأغا أهمية أن ترتقي كل لجنة بحالة التطور الإداري والإنشائي والمالي والرقابي لديها, منوهًا الى أن حالة التضييق التي أثرت على كل مناحي الحياة في قطاع غزة يجب أن لا تقف حائلًا أمام القيام بالواجب تجاه أهلنا الصابرين في قطاع غزة وعدم الاستسلام أمام هذا الواقع.



وشدد وكيل وزارة الأوقاف على ضرورة فتح مزيد من آفاق التعاون والشراكة مع المؤسسات الخيرية الداعمة، وأن يتم الانحياز للاحتياج ضمن معايير واضحة وشفافة وموضوعية، وقال:"إأن المرحلة والحالة التي نراها اليوم بكل تعقيداتها وظروفها هي مرحلة عابرة ستزول".



وثمن الأغا كافة الجهود المبذولة لكل الذين قدموا وساندوا ودعموا مسيرة الخير, والذين تحركوا في الحارات والشوارع والأزقة والبيوت ونذروا أنفسهم للضعفاء والمحرومين وجعلوا من أنفسهم جسور خير بين المحسنين والمحتاجين, سائلاً المولى عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم.



بدوره استعرض اسليم أبرز الأنشطة والإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للجان الزكاة خلال العام الماضي, مشيرًا الى أن الزكاة قدمت مساعدات عينية ومالية غطت شتى المجالات وكافة الاحتياجات لعدد (413350) أسرة, بقيمة (10.372.431) دولار, مبينًا أن هذه المساعدات على حجمها الا انها تبقى بسيطة أمام حاجات الأسر الفقيرة في ظل الظروف الصعبة المحيطة بقطاع غزة.



وقدم اسليم شكره وتقديره للمؤسسات الشريكة على دورهم الفاعل في دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة وحالة التكامل والتنسيق في نجاح العمل الخيري لتعزيز صمود أبناء شعبنا, واصلاً شكره لكل العاملين في الإدارة العامة للزكاة ولجانها المنتشرة على مستوى القطاع الذين لم يدخروا جهدًا في تقديم يد العون والمساندة لكل محتاج.



وفي كلمة لجان الزكاة أشاد رئيس لجنة زكاة معسكر خان يونس الشيخ سامي الدسوقي بتكريم وزارة الأوقاف لهم وفاءًا منها واعترافًا بجهدهم, مثمنًا في الوقت ذاته كافة المساهمين سواء من الداخل أو الخارج لوقفتهم مع شعبنا المحاصر, منوهًا الى أن اللجان ستواصل أداء رسالتها الانسانية تحقيقًا لأمر الله.