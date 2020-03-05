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مدير تعليم خان يونس يستقبل وفداً من وجهاء ومخاتير محافظة خان يونس

05 آذار / مارس 2020 02:39

مدير تعليم خان يونس يستقبل وفداً من وجهاء ومخاتير محافظة خان يونس
مدير تعليم خان يونس يستقبل وفداً من وجهاء ومخاتير محافظة خان يونس

غزة- الرأي

استقبل عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم خان يونس، وفداً من وجهاء ومخاتير ورجال إصلاح محافظة خان يونس، بحضور أ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وبعض من رؤساء الأقسام.

حيث رحب أ. الفرا بالحضور، مثمناً جهودهم المتواصلىة في دعم المسيرة التعليمية، وأشار أ. الفرا بأن رجال الإصلاح تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة في إصلاح ذات البين بين مكونات المجتمع بما في ذلك حل الإشكاليات التي قد تحدث في المدارس، مضيفًا أن المديرية على أتم الاستعداد للتعاون مع لجان الإصلاح في هذا المجال.

وفي نهاية اللقاء شكر الوجهاء والمخاتير مديرية التربية والتعليم على حسن الاستقبال واهتمامهم بمتابعة وخدمة قضايا طلابنا من أبناء شعبنا.

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