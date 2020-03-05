تعليم شرق خان يونس يحقق مراكز متقدمة بمسابقة الحديث الشريف

غزة- الرأي

حققت مديرية التربية والتعليم – شرق خان يونس مراكز متقدمة على مستوى الوزارة بمسابقة الحديث الشريف، حيث حصلت الطالبة آمنة سليمان الشواف من مدرسة طيبة الأساسية للبنات على المركز الأول في المستوى الثاني ( من الصف السابع حتى العاشر) فئة 70 حديثًا، فيما حصل الطالب محمد أنور أبو لحية من مدرسة القرارة الثانوية للبنين على المركز الثالث في المستوى الثالث (للصفين الحادي عشر والثاني عشر) فئة 100 حديث.

وفي هذا السياق قدم مدير التعليم أ. سليمان شعت تهنئته للطلبة الفائزين في مسابقة الحديث الشريف، مثنيًا على جهود إدارات المدارس المشاركة في مسابقة الحديث الشريف (رسولنا قدوتنا) خاصة المدارس الفائزة، والمعلمين المشرفين على الطلبة المتسابقين، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود قسم الأنشطة التربوية بالمديرية ممثلًا بمشرف النشاط الثقافي أ. عبد الله عبد الغفور لمتابعته هذه المسابقة والمسابقات الثقافية الأخرى، مؤكدًا أن هذا الفوز يعد إنجازًا مهمًا لمدارس شرق خان يونس حيث من الممكن البناء عليه وتعزيزه في كافة المجالات.