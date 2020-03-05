ارتفاع عدد وفيات حادث النصيرات الى 9 بينهم 3 سيدات

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة أربعة من المواطنين، جراء الحريق الكبير في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن رابعة مواطنين توفوا قبل قليل متأثرين بجراحهم الخطيرة التي أصيبوا بها، فيما وصلت51 إصابة بينها 14 حالة خطيرة، إلى مستشفيات القطاع جراء الحريق الكبير الذي اندلع بمنطقة السوق بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفاد شهود عيان باحتراق عدد من المحال التجارية بالقرب من الدوار الرئيسي للنصيرات.

وكان مدير مستشفى شهداء الأقصى كمال خطاب أوضح أن طبيعة الحروق جراء الحريق تقع مابين الدرجة الثانية والثالثة، حيث تم نقل العديد منها الى مستشفى ناصر بخانيونس والشفاء والأوروبي بغزة، فيما تم إدخال ثلاث حالات الى العناية المركزة.